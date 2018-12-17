“宗教文明与民俗信仰”学术论坛.探讨民俗 宗教共存 （古晋15日讯）砂拉越文化研究学会在本地首开先河，主办“宗教文明与民俗信仰”学术论坛，探讨不同民俗信仰及宗教的共存。

包久聪希望基督徒要更加尊重、关心华人文化中的纪念、感恩，孝老敬贤、礼节，好让基督教信仰中的爱能生活化。

（古晋15日讯）砂拉越文化研究学会在本地首开先河，主办“宗教文明与民俗信仰”学术论坛，探讨不同民俗信仰及宗教的共存。

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文化研究学会首开先河



今日论坛获得民众热烈响应，并在聆听后踊跃发问，包括提出许多对宗教及信仰存有的迷思。



有出席者提问，祖先是不是神明，是否值得敬拜；对此，孙春富说，在华人传统概念，当人去世后常被指为“做仙”，因为不再与世人一样，而是跟“神仙”走了，所以在华人信仰中，祖先在我们心中就如“神明”，这是传统的民俗看法。



对于基督教与天主教的崇拜方式也存有差异，包括天主教徒可敬香，但基督教则不能，包久聪回应，这主要牵涉基督徒孝道，而这当中天主教与基督教又存有一些分歧。



他解释，在天主教传到中国后，把华人文化带入信仰，比如祭祖，只要不把祖先当神来拜即可。但是在基督教方面，也可能当时信徒讲述不清楚或存有一些误解，把烧香视为只可以献给神，而不是人或祖先，但此没有所谓谁对谁错。



有民众提问若是无信仰者，死后又该怎么办？

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包久聪说，站在基督教角度，一个人不信耶稣，结局就是灭亡。不过，这个神的创造者，其原意是拯救世人，若以这个角度来看，主爱全世界每个人，且从来没有预定有人将灭亡。这也意味，一个人的信仰，将决定其最后的归属。



较早前，筹委会主席张慧娇在致词中表示，举办此论坛是鼓励不同信仰者，以平常心来认识研讨，及理解不同宗教及民俗信仰的由来及内涵精神，更能给人类文化层面，在宗教信仰课题上，求大同存小异。



她说，尤其是在砂拉越，数百年来一直是多元种族及多元宗教信仰自由和谐的美好国土，每个砂拉越子民都应继续提倡宗教信仰之间的理解及尊重。



张慧娇表示，对人类来说，在“今生世界”，存有“求福避祸的本能”，对“来生世界”，也有“何去何往的疑惑”；所以在不同人生遭遇，不同时代背景，不同地理环境，会产生不同形式或教义的信仰，是极其自然的。

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对此，她认为，鼓励彼此交流及消除片面的论断是必须的，希望此交流平台会有“天女散花”的效应，期待将来更能遍地开花。





