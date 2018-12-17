潘伟斯：是否接纳退党巫统议员‧希盟最高理事会应会商 公正党柔佛州署理主席潘伟斯认为，希盟党主席理事会应针对希盟是否应接纳巫统退党议员的事件召开紧急会议进行商讨，尤其应听取公正党及行动党的立场与意见，因为这两党是提出最大反对声浪的希盟成员党。

潘伟斯（右）颁发开学用品给受惠学生；左为巴德鲁。（图：星洲日报）

（柔佛‧古来17日讯）公正党柔佛州署理主席潘伟斯认为，希盟党主席理事会应针对希盟是否应接纳巫统退党议员的事件召开紧急会议进行商讨，尤其应听取公正党及行动党的立场与意见，因为这两党是提出最大反对声浪的希盟成员党。

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潘伟斯也是柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席兼武吉峇都区州议员，他今天出席武吉峇都州选区重返校园颁发援助品活动后，发表谈话。

指柔蓝眼反对吸纳巫统议员

他表示，柔州公正党已将意见与看法传达给公正党主席拿督斯里安华，希望有关会议能在今年内召开，因为人民迫切希望获得答案。

他指出，柔州公正党坚持的立场不曾改变，即不赞成希盟友党吸纳来自巫统的议员，更认为没有这个必要。

“但事件演变至今，近乎已达到引起人民反感的阶段。”

他认为，希盟在509大选时获得人民支持与委托，所取得的议席已经足够，若要争取三人之二多数议席可待下届大选继续努力争取人民支持，否则不仅引起人民反感，也有违人民所托。

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他指出，退党后再以议员身份加入希盟，如同“走后门”，他将难以与这些议员同桌共事。

“不仅柔州公正党立场如此，我的立场也与人民同在，认为应该尊重民主精神，如今需要人民的声浪去提出反对。”

针对巫统新山区部主席丹斯里沙里尔促请已退出巫统的丰盛港区国会议员拿督阿都拉迪夫辞去国会议员职，让该选区进行补选还政于民，潘伟斯认为此建议相信无法起著正面作用。

他表示，我国经过修宪，一旦议员辞职后5年内将无法参选，相信没有议员会这样做。