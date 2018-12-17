传巫统将有第三波退党潮‧18议员动向受瞩目 巫统亚娄区国会议员拿督斯里沙希淡声称两星期内，将会有第三波的巫统国会议员退党潮，因此谁将成为下一批退党的议员，备受关注。

（吉隆坡17日讯）巫统上周连续失去11名国会议员后，还有18名动向未明的巫统议员受到瞩目。

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巫统亚娄区国会议员拿督斯里沙希淡声称两星期内，将会有第三波的巫统国会议员退党潮，因此谁将成为下一批退党的议员，备受关注。

19议员宣布不退党

目前，已经公开宣布不会退党的巫统国会议员共有19人，包括现任最高领导层——主席阿末扎希，副主席依斯迈沙比利及马哈基尔卡立，总秘书安努亚慕沙，财政东姑安南，宣传秘书三苏安努亚，妇女组主席诺莱妮，国阵总秘书纳兹里，前首相纳吉以及凯里等人。

尚有18人，包括频频爆料的沙希淡、华玲国会议员阿都阿兹、前外交部副部长利查马力肯、前房地部长诺奥马、前首相署部长阿莎丽娜（边佳兰）、前贸工部副部长阿末马斯兰、前乡村部长阿末加兹兰以及竞选党主席职失利的东姑拉沙里，则未正式表态是否会继续留在党内。