卫生部：明年起食肆禁烟．电子烟水烟也被禁 卫生部副部长李文材指出，卫生部明年1月起在所有餐馆全面禁烟，含有尼古丁成份的电子烟（Vape）和水烟（Shisha）也在禁烟令当中，若餐饮业者面对顽固烟民束手无策，可拨打热线（03-88924530）联系卫生部执法官员前往取缔。

（吉隆坡17日讯）卫生部副部长李文材指出，卫生部明年1月起在所有餐馆全面禁烟，含有尼古丁成份的电子烟（Vape）和水烟（Shisha）也在禁烟令当中，若餐饮业者面对顽固烟民束手无策，可拨打热线（03-88924530）联系卫生部执法官员前往取缔。

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他说，除非顾客可以证明他们所使用的烟草产品不含尼古丁成份，否则卫生部环境组执法官员可以对他们采取行动。

不许设吸烟区吸烟亭

李文材今日在国会上议院召开新闻发布会，针对卫生部从明年1月起落实禁烟政策一事和进展，发表上述谈话。

他指出，明年开始无论是非冷气和开放式餐厅都不允许设立吸烟区和吸烟亭，如果业者这样做，属于违规并会面对罚款。

李文材促请餐饮业者们，必须在2019年1月1日之前，在店内的显眼处张贴统一尺寸的禁烟告示牌。（图：星洲日报）



食肆若遇顽固烟民

可联系执法官员取缔

李文材表示，如果烟民要吸烟，只可以到离禁烟区10呎以外的空旷地区。

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他指出，卫生部环境组共委派5008名执法组人员，在禁烟区内负责执法；州和县卫生局也各别有负责执法官员驻守。

须张贴禁烟告示牌

他表示，该部宣布的禁烟政策也规定相关的餐饮业者，必须在显眼处张贴尺寸划一即40公分x50公分的禁止吸烟告示牌，否则，将会被罚款不超过3000令吉，或监禁不超过6个月。

他说，禁烟政策的违规者最高罚款是1万令吉。

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他提醒餐饮业者除了有责任禁止顾客在餐饮店内吸烟，也不要为他们提供任何烟灰缸。

“不过，按照目前的情况来看，尽管禁烟政策尚未落实，已有不少业者主动在店内贴上告示牌，这是一件令人感到振奋的事。”

他表示，这项政策落实初期的6个月内，是以教育方式宣导业者和烟民，不会立刻罚款；倘若他们依然顽固，不把禁烟当一回事，那么执法官员就会采取行动。

“在禁烟政策开始的6个月内，我们会加倍实行工作，接着执法组会定期监督和执行。”

他表示，执法组的目的并非在于执法，而是要获得公众的合作，让非烟民教育烟民减少或不要在禁烟区内吸烟。

免费医疗服务助戒烟

他说，卫生部也为有心戒烟的民众提供免费的医疗服务，他们可以到相关诊所寻求治疗。

他指出，截至目前，卫生部与州教育局已针对禁烟政策举办63项汇报会，餐饮业者在对话会上所关注的情况是：该部是否会对在店内吸烟的烟民采取行动，若是这样，业者该如何解决？

有些业者更担心卫生部会在落实禁烟政策后，禁止餐馆售卖香烟，不过李文材表示，禁止售烟是另外一项课题。

“有些国家已经禁止售烟，但是马来西亚没有。”