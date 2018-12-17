廖彩彤．一份圣诞礼物 很快又到了一年的最后一个月份，这是一个欢庆圣诞、充满快乐氛围的季节。

很快又到了一年的最后一个月份，这是一个欢庆圣诞、充满快乐氛围的季节。

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忙忙碌碌一整年，大家总会在这个月整理自己这一年来辛勤奋斗的成果，同时审视自己写在“wish list”上的目标是否已完成，并制定下一年的目标和期许。

或因学校假期，也因慰劳自己来个年终旅行。无论什么方式，都是为了让自己充电，来年再继续为目标冲刺。

环顾四周，不难发现许多乐善好施的朋友，除了一些政府单位、社团和非政府组织进行公益活动外，近年来，越来越多的私人公司积极履行企业社会责任活动（Corporate Social Responsibility），纷纷掏出盈利做善事。

日前与数位活跃于非政府组织的朋友谈起“行善”，我们讨论并分享对公益活动的看法和意义。

圣诞节是送礼物或收礼物的节日，大家配合圣诞节，交换礼物的同时也不忘走访各个慈善中心并捐献；企业也带领员工完成今年的CSR。

大家因此不约而同地反映，一些慈善单位曾面临在佳节期间获得过多的物资，但其它月份则面临缺乏物资的困境。

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上个月，某报报道了一位来自单亲家庭的安马小弟弟患上慢性皮肤症的新闻。他患病期间，最盼望的是康复后可以吃到肯德基炸鸡和到乐高乐园游玩。

当我向部门官员查询时，他们马上联络了有关家长。

当我把炸鸡和乐园门票交到小弟弟手上时，我看见了他脸上开心的笑容，他过后在活动上和其他小朋友一起玩游戏。

孩子的快乐很简单，小小游戏间的快乐，甚至超越了我们提供的门票和食物。

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这让我再次感受到当我们进行公益活动时，不仅仅只是提供物质上的援助，更重要的是提供心灵上的扶持和满足。

“施比受更有福”，必须确保善心、捐献或布施不造成任何一方的负担，并让爱心发出内心，以不同形式传递给真正需要的人。