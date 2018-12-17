野象出没，小心！．1双溪加叻村民受促提高惊愓
2018-12-17 17:32
野象出没，小心！．1双溪加叻村民受促提高惊愓
一头独行野象连续两天凌晨闯入双溪加叻新村，破坏多户村民的果树和蔬菜，村民受促提高惊愓，以免遭遇象袭。
（柔佛．拉美士16日讯）一头独行野象连续两天凌晨闯入双溪加叻新村，破坏多户村民的果树和蔬菜，村民受促提高惊愓，以免遭遇象袭。
广告
村民梁水生（65岁）表示，这头独行象于本月开始，在距离新村约3公里外的油棕园活动，昨天及今天一连两天的凌晨时分，突然闯入村内觅食。
他表示，独行象于昨天凌晨约2时30分首度闯入新村觅食和破坏农作物，没想到今天凌晨再度入村。
他说，今天凌晨约1时30分，他被群狗吠声吵醒后，起身蹲在庭园里偷窥约20尺外的野象举动。
他表示，这头野象估计2公吨重，它拔起他种植的椰子大力摔在地上，然后转身到附近住家屋旁破坏，他继续留在庭园听着野象的活动声响，直至野象凌晨约4时30分离开新村时才回到睡房。
黄炳庵：野象“摘下”波罗蜜
村民黄炳庵表示，一头野象今天凌晨一时许，在阵阵狗吠声中闯入新村，来到他的外家旁边，还把树上的波罗蜜都摘下来。
广告
村民梁旅华表示，他在一块屋地种植了一些水果，其中两棵木瓜和一棵椰树，今天凌晨被野象连根拔起。
彼咯区州议员拉玛克里斯南今午率领县议员刘承丰、方文辉、邓佩瑜、陈欣润、双溪加叻新村村长陈玉萍、阿安逸那新村村长陈慧凌前往现场巡视。
文章来源：星洲日报‧大柔佛‧2018.12.16
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论