野象出没，小心！．1双溪加叻村民受促提高惊愓 一头独行野象连续两天凌晨闯入双溪加叻新村，破坏多户村民的果树和蔬菜，村民受促提高惊愓，以免遭遇象袭。

独行野象连续两天凌晨闯入双溪加叻新村，破坏种在民宅旁边的农作物；拉玛克里斯南（右三）前往现场巡视。（图：星洲日报）

（柔佛．拉美士16日讯）一头独行野象连续两天凌晨闯入双溪加叻新村，破坏多户村民的果树和蔬菜，村民受促提高惊愓，以免遭遇象袭。

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村民梁水生（65岁）表示，这头独行象于本月开始，在距离新村约3公里外的油棕园活动，昨天及今天一连两天的凌晨时分，突然闯入村内觅食。

他表示，独行象于昨天凌晨约2时30分首度闯入新村觅食和破坏农作物，没想到今天凌晨再度入村。

他说，今天凌晨约1时30分，他被群狗吠声吵醒后，起身蹲在庭园里偷窥约20尺外的野象举动。

他表示，这头野象估计2公吨重，它拔起他种植的椰子大力摔在地上，然后转身到附近住家屋旁破坏，他继续留在庭园听着野象的活动声响，直至野象凌晨约4时30分离开新村时才回到睡房。

黄炳庵：野象“摘下”波罗蜜

村民黄炳庵表示，一头野象今天凌晨一时许，在阵阵狗吠声中闯入新村，来到他的外家旁边，还把树上的波罗蜜都摘下来。

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村民梁旅华表示，他在一块屋地种植了一些水果，其中两棵木瓜和一棵椰树，今天凌晨被野象连根拔起。

彼咯区州议员拉玛克里斯南今午率领县议员刘承丰、方文辉、邓佩瑜、陈欣润、双溪加叻新村村长陈玉萍、阿安逸那新村村长陈慧凌前往现场巡视。

梁水生在住家庭园里，近距离观看独行象破坏屋旁的农作物。（图：星洲日报）

拉玛克里斯南（右）巡视被独行象破坏的香蕉树。（图：星洲日报）

黄炳庵指着独行象从树上采摘的波罗蜜。（图：星洲日报）