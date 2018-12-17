23至27日 须用粉红标签．圣诞节16统制品公布 国内贸易及消费人事务部公布2018年圣诞节统制品价格表，呼吁商家在圣诞节当天及前后2天的5天内，必须遵守贸消部公布的价格进行交易，贸消部将与农业部合作，在这段期间展开检查价格及执法行动。

（吉隆坡17日讯）国内贸易及消费人事务部公布2018年圣诞节统制品价格表，呼吁商家在圣诞节当天及前后2天的5天内，必须遵守贸消部公布的价格进行交易，贸消部将与农业部合作，在这段期间展开检查价格及执法行动。

广告

贸消部发表文告指出，2018年圣诞节价格统制计划的执法行动将在12月23日至27日展开。贸消部向来会在佳节期间，根据2011年反暴利及价格控制法令，实行佳节价格统制计划（SKHMP）统一佳节物品。

商家除了需按照统制品价格表来标价，也必须使用粉红色价格标签，以便消费者能辨识统制品。

根据贸消部公布的统制品清单，共有16种物品将今年的圣诞节统一价格，包括活鸡、标准净鸡、超级净鸡、老活鸡（顶价只限砂拉越）、进口火鸡、鸡翅膀（顶价只限沙巴、砂拉越及纳闽）、本地带骨羊肉（顶价只限半岛）、进口带骨羊肉及绵羊肉、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、番茄、青椒、活猪（统一价格只限农场售价）、猪肚肉（顶价只限沙巴、砂拉越及纳闽），以及猪肉及猪肉脂肪（顶价只限沙巴、砂拉越及纳闽）。

文告指出，若有商家不合理涨价，贸消部将援引2011年反暴利及价格控制法令第21条文向有关商家发出通知信，并对他们采取严厉行动，一旦罪成，商家个人可被罚款10万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施，或开罚单最高5万令吉。

公司则可被罚款50万令吉，或被开出25万令吉的罚单。

若商家没有使用代表统制品的粉红色价格标签，个人可被罚款1万令吉或被开出5000令吉罚单，公司则可被罚款2万令吉或被开出1万令吉罚单。

广告

可WhatsApp举报违例商家

贸消部也呼吁民众，若发现不遵守贸消部条例的商家，可直接WhatsApp至贸消部特别号码019-2794317、透过Ez ADU手机应用程式、电邮至[email protected]，或输入短讯“KPDNHEP ADUAN<投诉详情>”发至15888向贸消部作出举报。

消费者也可以拨打03-80008000联络大马政府呼叫中心、拨打03-88826245/6088联络资讯及策略行动室（PIGOS）作出投诉，或直接前往贸消部国内73个办公室投报。