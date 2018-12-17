峇眼色海圣古庙125岁了．花车游行红彤彤 数千名埠众与回乡游子，大家相约穿上红衣，庙里庙外一片红彤彤，喜迎峇眼色海圣古庙庆祝建立125周年纪念，而昨晚的花车游行更是人潮满满，善信手拿鲜花香火，一起伴随三圣花车游走5.5公里，沿途“兴、旺、发”叫喊声不断，十分热闹。民众脸上也都充满了喜悦和欢馨，在庆典留下美好回忆。

满满的人群，把街道挤得水泄不通。（图：星洲日报）

（霹雳．吉辇16日讯）数千名埠众与回乡游子，大家相约穿上红衣，庙里庙外一片红彤彤，喜迎峇眼色海圣古庙庆祝建立125周年纪念，而昨晚的花车游行更是人潮满满，善信手拿鲜花香火，一起伴随三圣花车游走5.5公里，沿途“兴、旺、发”叫喊声不断，十分热闹。民众脸上也都充满了喜悦和欢馨，在庆典留下美好回忆。

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大旗鼓电音三太子助兴

8辆装饰得美轮美奂的花车，加上电音三太子、槟大旗鼓随行表演、脚车队、超级摩哆队开路，让花车队所经之处都围满驻足人潮，连友族也带着家人一起观赏。

花车队伍约在晚上8时出发，大会较早前于下午6时开幕，包括剪彩、击鼓及鸣锣等。南乡华乐团、夜光龙、24节令鼓队也受邀表演，鼓乐喧天，普天同庆古庙大日子。

参与花车游行的单位是：七仙女花车、圣古三尊花车、观音娘娘花车、江连贤花车、潜修济公花车、齐忠宫花车、关义宫花车、八仙花车（潘伟南）。

尤端祥：官民合作办更多活动

槟岛市长拿督尤端祥受邀为游行庆典开幕时说，他看到大家都怀着喜悦的心情，向古庙三圣祈福，也希望峇眼色海越来越好。

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他说，他会常与峇眼色海区国会议员及市民合作，在峇眼色海区举办更多活动。

方永安：修建仍保留特色

大会主席方永安致词时说，圣古庙建庙至今已125周年，为地方上香火鼎盛的古庙，守护着当地，保佑善信，百业兴旺。

他说，古庙经过1893年、1937年、1987年三次修建，2007年建天公亭，也维持庙宇的古色古香特色。

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“理事会一向遵循三圣旨意，推动社会慈善文化福利事业。我希望有更多游子能回乡创业，带动峇眼色海的经济。”

黄喠俊受委华人事务官

峇眼色海国会议员拿督诺阿兹米的代表诺阿兹曼致词时，建议理事会申请把圣古庙列为文化遗产，因该庙已有125年历史。

他也宣布黄喠俊（Tommy）为峇眼色海国会议员的新任华人事务官。

霹州警方社区安全和防范罪案组副主任黄沐发副警监致词时，希望大家防范各类诈骗案，免掉入圈套损失金钱。

他也赞扬霹州内各区成立的人民社警、治安队十分积极，也配合政府打击罪案。

槟大旗鼓公会受邀表演。（图：星洲日报）

方永安（左）赠送果篮给尤端祥；中为大会顾问拿督尤端树。（图：星洲日报）

其中一辆花车装饰得美仑美奂。（图：星洲日报）

电音三太子也受邀参与花车游行。（图：星洲日报）