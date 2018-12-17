农长：供应复常．鸡蛋降价2仙 农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁宣布，随着国内的鸡蛋供应已经恢复正常，农业部要求降价的建议获得鸡蛋业者同意，让所有等级的鸡蛋即日起降价2仙。

（吉隆坡17日讯）农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁宣布，随着国内的鸡蛋供应已经恢复正常，农业部要求降价的建议获得鸡蛋业者同意，让所有等级的鸡蛋即日起降价2仙。

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他也澄清，C级鸡蛋在12月初从38仙涨价至40仙是基于鸡蛋减产，但他强调这是因为死鸡数量高的农场在被调查及鸡蛋送往化验期间不允许售卖鸡蛋，而调查结果也证实，这批死鸡并没有染上禽流感。

沙拉胡丁在国会召开新闻发布会表示，有新闻报道指我国有死鸡染上禽流感，因此他要作出澄清。

“对于疑似染上禽流感的案例（农场），调查和化验结果一开始就显示，这些农场并没有染上H5及H7型禽流感病毒。”

C级鸡蛋占据我国市场65%，因此他希望民众可以放心食用鸡蛋，即便国内各级别鸡蛋的供应及品质目前都没有出现问题，但农业部底下的兽医局将会持续抽样检查市场上售卖的鸡蛋及肉类，确保食品安全。

沙拉胡丁也保证，来临的圣诞节及元旦佳节，农业部将确保市场的鸡蛋供应充足。

明年1月至2月

特选鱼类限制出口

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沙拉胡丁也表示，为了确保季候风及佳节期间国内的鱼类及虾类供应充足，大马渔业发展局（LKIM）将会从明年1月1日至2月28日期间，实行特选鱼类限制出口政策。

他也宣布，农业部将从明年1月开始，特别批准15总吨（GRT）以下的传统渔船出海捕虾2个月，但只限于东海岸沿海州属，即吉兰丹、登嘉楼、彭亨及柔佛东海岸；这是为了让他们在季候风季节，仍能有收入。

沙拉胡丁表示，在1月至2月底被禁止出口到外国的新鲜或冷冻鱼类，包括甘望鱼、黄尾鱼、甘文鱼、鲳鱼，以及捕捉到的虾。

他指出，国内3个渔夫协会，即全国渔协（NEKMAT）、吉打州渔夫协会（Nekad）及勿述区渔夫协会已被委任成为冷冻鱼类储藏中心，并负责将这些鱼类，包括14种被归类为平价鱼类（QFish）的新鲜冷冻鱼供应至全国。

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沙拉胡丁表示，上述3个储藏中心可容纳400吨冷冻鱼。