古拉：失业率少过3.4%‧“国人近充分就业” 他针对巴生河流域一带今年出现的失业潮作出回应，指目前的数据显示，有关失业现象属于正常的周期性失业，不能怪罪于国际油价、橡胶价和油棕价低等因素。

古拉（中）出席选区的屠妖节庆祝活动。左一为古拉政治秘书张志坚。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保17日讯）人力资源部长古拉指出，目前我国的失业率少过3.4%，几乎可说是国人充份就业。

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他针对巴生河流域一带今年出现的失业潮作出回应，指目前的数据显示，有关失业现象属于正常的周期性失业，不能怪罪于国际油价、橡胶价和油棕价低等因素。

也是怡保西区国会议员的他昨晚出席选区乐林园的屠妖节庆祝活动致词时指出，失业人士可在就业保险下获得辅助金，并可趁此机会报读再培训及技职课程，以便提升自己。

古拉说，虽然许多人指工业4.0在促进国家经济之余也会成为产业破坏者，导致许多人失业，但他认为这种说法是不对的。

他说，从前迈入互联网时代时也有过这种说法，可是却制造了许多工作机会及提升了人们收入，而工业4.0也是同样的情况。

做好准备应对工业4.0

他说，最重要的是，各行业雇主和员工必须作好准备，应对工业4.0带来的工业革命，否则他们将在新经济环境下落后于人。

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他促请雇主和员工们参与政府设立的技职培训学院所提供的再培训及技职课程，同时政府有给予聘请退休人士及残障人士当员工的雇主扣税奖励。