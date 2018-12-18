路边摊也有Drive Thru？·民众担心出车祸 （山打根17日讯）路边摊也有drive-thru（免下车服务）？

非法路边摊近期与日俱增，民众促请当局严正看待。

■报导/张晓林

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（山打根17日讯）路边摊也有drive-thru（免下车服务）？

只要将车停在路边，招一招手就能买到美味的小吃与饮料，非法经营的路边摊也懂得“与时并进”，然而这种赚钱方式，背后却存有一定程度的安全与健康隐忧。

■促当局扫荡路边摊

住在纳莎林花园的居民致电向本报投诉，非法路边摊近期与日俱增，在路边、商店旁，甚至高速公路旁林立。他认为，随意在路边停车买东西，对其他道路使用者安全构成威胁，甚至引发车祸如追尾。

“这些非法小贩没有注册，自然没受到当局严格程序管制，也不懂他们有没有注射预防针或妥善处理垃圾。”

他认为，有关当局应该斩草除根，全力打击非法路边摊经营，或设立新政策协助小贩改善经营模式，如规定小贩申请卫生及营业执照，找合适的地点让他们做生意，养家糊口。

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■民众：免下车很方便

另一方面，也有民众认为，路边摊虽违法，免下车服务却为不少上班族带来方便，而且价钱经济实惠，虽然也认同危险，但自己偶尔也会禁不住食欲，到一些路边摊购买小吃，过一过瘾。

本报记者今日往纳莎林花园查看，发现位于该住宅区附近的高速公路旁有个非法经营的路边摊，只见高速公路不断有汽车高速驶过，路面上扬起层层尘沙不断飘向档口，卫生程度堪忧。

梨花村于本月4日发生一起轿车疑失控撞上路边女摊贩（17岁），造成女摊贩重伤送医后宣告不治。民众促请当局严正关注路边摊激增现象，以免悲剧重演。