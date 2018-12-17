东盟6股市估值诱人马股获点名‧明年料吸引586亿外资回流 随全球经济明年有望改善，加上估值因今年下跌而显得廉宜，东盟股市明年预料会吸引今年撤离区域的140亿美元（约586亿令吉）外资回流，马股也获点名。

（吉隆坡17日讯）随全球经济明年有望改善，加上估值因今年下跌而显得廉宜，东盟股市明年预料会吸引今年撤离区域的140亿美元（约586亿令吉）外资回流，马股也获点名。

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根据《彭博社》报道，联储局紧缩或暂停，已经缓和区域货币的压力，而低油价对大部份股市都有利，因此估计今年撤离东盟股市的140亿美元外资，明年会陆续回流。

泰国最大私募基金SCB资管的首席执行员布梅猜表示：“大部份东南亚股市显著下跌，估值企于相当吸引人的水平，因此我们看好明年的前景。

今年至今 外资流出马股111亿

马股也被点名，投资者认为，在新政府的管理下，市场比较透明化，或许可吸引一些外资回流。

根据MIDF研究，今年至今，外资净流出马股达111亿令吉。

不过，2019年并不是没有风险，中美贸易战仍是威胁，泰国和新加坡是两大东盟市场预测明年成长减缓，美国经济放缓等，都可能削弱市场需求。

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大马透明管理吸引外资

2019年经济预测成长4.6%，比较2018年成长预测为4.7%

大马政府在2019年专注缩小预算赤字，可能削弱经济成长，预测成长率4.6%，比2018年的4.7%低，但比较透明的管理或许可吸引外资回流。

大马投银预测2019年杪，马股综指可达1820点，比目前的水平高10%；重新推出燃油补贴、限制调升电费、消费税撤销，或可推高消费者开销，石油与天然气、保健与胶手套，预计是明年表现较佳的领域。

联昌投银也预料明年马股会有适度的增长，可以适应“平平成长”的公司预料会有很好的表现。

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不过，2019年并不是没有风险，中美贸易战仍是威胁，泰国和新加坡是两大东盟市场预测明年成长减缓，美国经济放缓等，都可能削弱市场需求。

泰国民主进程左右股市

2019年经济预测成长3.9%，比较2018年成长预测为4.2%

自2014年开始军事统治至今，泰国将在明年2月24日，举行8年来首次选举，如何顺畅过度回到民主进程，将是决定泰国股市未来走向的因素。

SCB资产管理公司认为，顺利投票可能扭转90亿美元资金流出泰国；2018年，一些投资者因为政治局势撤走部份资金。

竞选运动开销、新政府的经济政策，或许可以改善商业与消费者信心的催化剂，预测2019年经济成长3.9%，比2018年的4.2%低。

一名新兴市场策略员说，过去的事件告诉大家，难确定泰国选举是否顺利举行，料将对当地商业与消费者基本面构成威胁。

新加坡股市估值创3年新低

2019年经济预测成长2.7%，比较2018年成长预测为3.3%

新加坡股市的价值是2016年初以来最低，分析员预测，新海峡时报指数将在明年反弹，华侨银行预测，2019年杪料可达3632点，比目前的水平高18%，大华银行预测上扬12%，CGS-联昌证券预测，可取得7%升幅。

华侨银行、CGS-联昌认为，政府可能在明年初举行选举，同时，公布“感觉美好”政策，机场综合用途发展、新火车线启用，料激励休闲领域发展。

不过，华侨银行投资研究经理认为，投资者持有抗跌股，包括嘉德置地，以及一些产业投资信托。

印尼股市有10%成长潜能

2019年经济预测成长5.1%，比较2018年成长预测为5.2%

印尼中行调高利率，印尼盾表现持稳，这使到该国股市的形势较为乐观，野村证券行仍增持该国股票，预测印尼股市在2019年杪、可达6800点的水平，比目前水平高10%，印尼Mirae资产证券，预测2019年杪可上扬15%。

最新的民意调查显示，总统佐科威有可能在4月的选举连任，雅加达一名策略员约翰说，印尼股市将是市场焦点。

他预测，雅加达综合指数在5月之前，可能上升至6700点，不过，过后也可能下跌，新加坡摩根士丹利一名策略员认为，私人领域开销可填补政府减少开销的不足。”

菲律宾通膨触顶有助股市

2019年经济预测成长6.4%，比较2018年成长预测为6.3%

通膨率成长加速今年拖累菲律宾，但迹象显示可能已达顶点，这将有助明年菲律宾的股市。政府基本开销料维持成长动力，财政预算可能加紧，预计对比索造成压力，让经常账赤字扩大。

BPI证券总裁纳瓦兹预测，菲律宾股票交易所指数2019年杪可达8300点，比现有水平高10%，菲律宾Sun Life比较不看好，预测该指数只上扬5%。

越南每股盈利可成长16%

2019年经济预测成长6.6%，比较2018年成长预测为6.9%

越南是东南亚唯一在2018年吸引外资的市场，在海外直接投资增加之际，该国经济强劲成长，越南股市的价值已不便宜。

越南西贡证券研究经理说，他保持正面看法，但不是很看好，预测2019年越南指数维持在900至1000点的水平，上周五收市挂952.04点。

另外，越南资本证券主管预测，在2019年杪，该国指数可达1060点，比目前高11%，越南盾表现稳定、预测每股盈利成长16%，估计今年是19%，提供市场扶持力。