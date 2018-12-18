佳节送礼小心“地雷” ·礼篮放快过期食品 （亚庇17日讯）圣诞节的跫音已近，新的一年又即将到来，正是佳节送礼的旺季。多家超市看准商机，纷纷推出各式精美礼篮任人选购，但是看似美丽高贵包装下也可能隐藏著品质与价格不符的“地雷”，消费者购买时须提高警觉。

彭女士收到礼篮内的食品有3样只剩很短的食用有效期限。

（亚庇17日讯）圣诞节的跫音已近，新的一年又即将到来，正是佳节送礼的旺季。多家超市看准商机，纷纷推出各式精美礼篮任人选购，但是看似美丽高贵包装下也可能隐藏著品质与价格不符的“地雷”，消费者购买时须提高警觉。

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一名彭姓妇女今日分享她的经验。前几天她收到客户送来的礼篮，绑着一个大蝴蝶结的包装十分精致，是购自一家专营进口货品的超市。卸开包装后，篮里除了一瓶红酒，还有6样包括巧克力及饼干类。重点是，6样食品中，有一样巧克力脆片的食用有效期限下个月即将到期，另外两样巧克力及饼干是还有3个月就到期。

彭女士收到礼篮内的食品有3样只剩很短的食用有效期限。

■奸商大发佳节财

彭女士好奇这种包含即将到期礼品的礼篮售价到底是多少，于是亲自到该超市查访，结果发现内容一样的同款礼篮售价高达350令吉。其中即将过期的巧克力脆片在架上由原价25令吉减到19.9令吉再减至16.9令吉，但礼篮包装上的标价仍是以19.9令吉计算。

她因此怀疑有关超市是抱着购买者无法在层层包装下检查礼品的有效期限，收礼者也不会投诉的侥幸心理，特意把即将过期的存货搭配其他的礼品经过精心包装设计再出清，大发佳节财。

其实这起事件并非特例。过去国内贸易、合作社及消费部在取缔行动中就曾发现，有些超级市场会把食用有效期限即将到期的食品包装成廉价礼篮。因此该部经常建议民众若要购买礼篮，最保险的方式是自行挑选礼品再包装，以免花钱送礼却成冤大头。

