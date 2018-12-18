雇主再次断粮切水电·船员星洲脸书求助 （亚庇17日讯）外籍船员遭雇主禁锢案件已发生第136天，印裔雇主依旧没有现身说法，也没给船员送水送粮。昨日起，船员们断水断电断粮，这已是船员第二次经历这样的情况。

库尔思德伊巴为了让船员们早日脱困，在本报官方脸书留言求助。不谙中文的他，也努力和网民互动。

（亚庇17日讯）外籍船员遭雇主禁锢案件已发生第136天，印裔雇主依旧没有现身说法，也没给船员送水送粮。昨日起，船员们断水断电断粮，这已是船员第二次经历这样的情况。

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外籍船员领队的库尔思德伊巴（Khurshid Iqbal）为了寻求出路，在《星洲日报》脸书留言求助，希望政府高官、人民代议士及善心人能帮助他们脱困。大马职工总会得知他们的苦况后，答应今晚给他们送物资。

■追讨薪水遭雇主“惩罚”

据悉，该名雇主曾以断水断粮来“惩罚”这些船员，原因是他们不断向他追讨拖欠的薪水。这些来自印度、巴基斯坦及马尔代夫的船员在接受船主聘请，今年8月4日抵达沙巴海域，登上长期停泊在加雅岛附近海域的货船上，协助修理已损坏的货船。

据传闻，船主是以数百万美元在一场拍卖活动投得这艘货船。他随后在海外招聘专业人士前来维修。这次前来的船员大部分是技工，其中一人是工程师。该雇主还向他们征收总共1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金。据说雇主之后展示的合约，抵押金变成了“贷款”。

船员们长达4个月来都没获得薪资，迫使他们面对来自家庭与贷款的庞大压力，情绪陷入低潮，出现暴力及自杀倾向。

“我们的家人等待我们的薪资给家里人买礼物新衣，我的一些同事这几个晚上都在偷偷地哭，我们都知道，但没法安慰……”

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断电后，船员难耐船内的闷热，加上肚子饿，只能躺在走廊小憩。

■逐渐发现雇主“很怪”

库尔思德说，他们刚开始勤奋工作，但逐渐地发现雇主的“心思很古怪”。

“他请我们来修船，我们在检查货船后发现这艘船种种的问题，如锚只剩下一枚，无法把船固定停泊在一个地方。我们要求他购买锚，他没行动；我们又要求他给零件让我们更换，他也没做；日复一日，我们的工作越来越没有进展，后来他开始拖欠薪水，我们不断信息和电邮他，他也没回复，只是靠代表传话。”

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“雇主不断哄骗我们，说下一个星期一定发薪资，但一个星期又一个星期过去，他都没兑现。有一次他生气了，就让我们断水断粮3天，还恐吓我们，我们很害怕。但很多时候，他所提供的食物都不够我们吃，肉类更是少见，如果一个星期有两块鸡肉算很好了。”

后来，船员们因长期受生心理虐待和无净水洗澡所引发的皮肤病，决定拍摄两则短片，让事件曝光以期盼外界援助。事件曝光后，雇主在外界的施压下让代表带他们去镇上看诊，非政府组织也借此介入，带他们到警局报案。

非政府组织积极跟进此事，也与相关的国际组织保持密切联系。此事也引起了沙巴国州议员和更多的相关政府机构的介入。