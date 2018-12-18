总领事：沙东海域不安全·印尼渔民或送回国 （山打根17日讯）印尼驻亚庇总领事柯里斯纳表示，倘若沙巴东海岸水域持续缺乏安全保障，身在沙巴的印尼籍渔民将被送回国。

印尼驻亚庇总领事柯里斯纳（中）表示，目前已有超过30名身在山打根和斗湖的印尼籍渔民表示有意回国。

（山打根17日讯）印尼驻亚庇总领事柯里斯纳表示，倘若沙巴东海岸水域持续缺乏安全保障，身在沙巴的印尼籍渔民将被送回国。

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柯里斯纳指出，获本地渔船公司聘用的印尼籍渔民经常成为绑架案件的受害者，东部水域安全局势不稳定和不安全，可能造成更多印尼籍渔民沦为人质。

他称，根据最新调查显示，目前共有30万名印尼人居住在沙巴，当中有1700人是渔民。

他也说，至今已有超过30名身在山打根和斗湖的印尼籍渔民，向印尼领事馆表达有意返回印尼，而印尼当局也可即刻把他们送回国。

他今日在山打根码头会见印尼籍渔民后，在新闻发布会发表上述言论。

据他指出，自2003年起有多达36名印尼籍渔民遭掳绑，涉及案件共15宗，包括本月初在京那巴当岸淡比山岛岸外，以及今年9月11日在仙本那加雅岛岸外发生的绑架案。事后绝大部分印尼籍人质被释放。

同时，柯里斯纳要求本地雇主关注渔民家眷的福利，包括资助家庭日常开销，特别是涉及绑架案件的渔民。

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另外，印尼驻斗湖领事查迪依斯摩尤呼吁沙巴渔船雇主除了要与沙巴东部特别保安指挥区全力配合，也要为船只装设完善的通讯设备，以保障渔民的人身安全。