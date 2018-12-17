崭新DuitNow 安全便捷转账服务 DuitNow，一种让银行顾客通过互联网或移动银行，然后再用收款人的手机号码，便可即时和安全地进行转账的服务，它现在正式推向公众。

PayNet主席拿督阿迈依扎(左三起)和PayNet集团首席执行员彼特沙士，在各嘉宾的陪同下，主持PayNet支付网络推介礼。左一起为拿督凯鲁沙里、东姑拿督斯里沙鲁和督马尼卡伕达。

（吉隆坡讯）DuitNow，一种让银行顾客通过互联网或移动银行，然后再用收款人的手机号码，便可即时和安全地进行转账的服务，它现在正式推向公众。

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首批参与​​银行共有14家，包括大马银行、马来西亚伊斯兰银行、中国银行（马）、法国巴黎银行（马）、CIMB银行、花旗银行、丰隆银行、汇丰银行（马）、马来亚银行、华侨银行（马）、大众银行、兴业银行、标准渣打银行（马）及大华银行（马）。另外还有17家银行和非银行机构亦将推展DuitNow服务。

PayNet邀请各大银行嘉宾出席该项推介礼。出席者包括RHB银行集团首席执行员拿督凯鲁沙里、CIMB集团首席执行员东姑拿督斯里沙鲁、丰隆银行首席执行员督马尼卡伕达。

银行注册连接户口和手机

银行顾客若有意通过其手机号码接收DuitNow所转账的款项，只需在其银行进行一次性的简单注册手续，即将其手机号码与银行帐户连接起来便可。除了手机号码，银行顾客也可选择连接其它识别号码与银行帐户以接收款项，它们可以是MyKad或MyPR身份证号码、军人或警察编号、护照号码或商业注册编号。

DuitNow服务供应商--PayNet集团首席执行员彼特沙士表示，获悉数百万大马人已注册DuitNow，以便通过其手机号码或MyKad身份证号码接收款项令人感到鼓舞。

现在，银行顾客可通过14家银行的互联网或移动银行管道浏览、更改或转移DuitNow 注册。为了方便顾客，他们可通过任何一家参与银行的互联网或移动银行便可浏览其所有的银行注册。

转账款额5000免收费

消费者和中小型企业可免费转账高达5000令吉的款额，顾客可以从各自银行的互联网和移动银行管道的转账（Fund Transfer）菜单中选用DuitNow付款。一些银行也可豁免超过5000令吉转账的DuitNow转账费。

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沙士补充，“DuitNow是银行业多年来致力于大马零售付款基础现代化发展之首个阶段，确保提供划算、敏捷和灵活之平台以支援崭新的付款方式，为顾客带来卓越的价值。”

配合DuitNow的推展，从2019年1月8日起将举办全国DuitNow注册比赛，银行顾客将有机会赢取总值数百万令吉的奖品。此比赛是鼓励更多人注册和进行DuitNow交易，以迈向无现金的生活方式。 www.duitnow.my