兴都庙骚乱中被殴伤 阿迪挣扎3周离世 在USJ25区的兴都庙骚乱事件中，被暴徒围殴导致全身重伤的消拯员阿迪，于今晚9时41分离世。

（吉隆坡17日讯）房屋及地方政府部长祖莱达证实，在雪州USJ25区施菲尔斯里马哈马廉曼兴都庙骚乱事件中受重伤的消防及拯救人员莫哈末阿迪于今晚9时41分逝世。

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首相夫人敦茜蒂哈斯玛今午曾到国家心脏中心探望莫哈末阿迪，不料却传出他离世的消息。

首相夫人是于今午3时左右抵达该中心，在加护病房外探望伤者后，于3时45分离开。她是在数名该中心官员及消拯队的陪同下，到该中心探望伤者，以跟进后者最新的健康状况。

该中心昨夜发文告说，莫哈末阿迪的伤势恶化，在过去24小时的复原状况反复，肺部出现严重衰竭，检查显示，其肺部组织变硬及开始固结，导致交换气体功能弱化，该中心已重新为他接上叶克膜系统。

莫哈末阿迪是在11月27日在兴都庙骚乱事件中被殴至重伤，被送往梳邦再也一家私人医院后，再转送至国家心脏中心接受治疗。

祖莱达指出，莫哈末阿迪的遗体今晚就会送回吉打下葬。