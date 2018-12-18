刘静芝：沟通出问题·沙华堂续办新春嘉年华 （亚庇17日讯）副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝宣布，2019年度新春嘉年华会将继续由沙巴中华大会堂主办。

刘静芝（左六）接见以吴添泉（左五）为首的沙华堂代表团，了解新春嘉年华会主办权的来龙去脉。

（亚庇17日讯）副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝宣布，2019年度新春嘉年华会将继续由沙巴中华大会堂主办。

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刘静芝表示，州政府、旅游局及市政厅将作为支持单位。

她今午接见沙巴中华大会堂总会长丹斯里吴添泉为首的代表团之后，宣布有关事宜。

刘静芝向记者表示，在接见沙华堂领导层时了解新春嘉年华会主办权的来龙去脉，经过交流之后，得知是“沟通出了问题”，也厘清整个情况。

她也说，新春嘉年华会是农历新年的大型活动，办得愈热闹就愈有新年气氛。

■吴添泉：立刻展开筹备

吴添泉前天发表文告，对亚庇市长拿督杨文海发出通知，告知当局明年起将采取轮办制，与沙华堂属下会员单位轮流联办年度新春嘉年华，而首个轮办单位为福建会馆。

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有关消息令沙华堂感到遗憾和无奈，并扬言将不受外来势力的干涉而退缩，将另行主办新春嘉年华。

吴添泉今日在会见刘静芝后，对刘静芝在了解整个事件之后，指示沙华堂继续主办2019年度新春嘉年华会感到欣喜。

他表示，新春嘉年华会已成为华社重要的庆典之一，有助于弘扬中华文化，因此希望市政厅会继续协助及支持沙华堂。

“沙华堂将全力以赴，办得最好。我们会即刻开工，成立筹委会后便投入筹备工作。”

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■照样在加雅街办

同时，吴添泉指出沙华堂将继续选定加雅街作为新春嘉年华会的主办地点，日期将在筹委会成立及召开会议决定，而且绝不会与任何类似的新春庆典撞期。

今天与吴添泉同行者包括沙华堂署理总会长拿督杨菊明、副总会长拿督蔡顺平、拿督罗思贤、黄雪莉及陈章均、秘书长拿督杨仕平及总财政陈俊杰等。

在场者尚有州旅游、文化及环境部常务秘书拿督鲁斯玛迪及政治秘书李美萍等。

