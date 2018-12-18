阿玛吉星：还差800万·水务局矢收回2.5亿水费 （亚庇17日讯）沙巴水务局立下今年收回2亿5000万令吉拖欠水费的目标，该局总监阿玛吉星宣布，截至12月15日为止，当局已收回2亿4200万令吉的水费。

慕依斯比楚（右二）在沙巴水务局总监阿玛吉星（后排左二）的陪同下，颁发表扬状予表现优异的水务局职员。

（亚庇17日讯）沙巴水务局立下今年收回2亿5000万令吉拖欠水费的目标，该局总监阿玛吉星宣布，截至12月15日为止，当局已收回2亿4200万令吉的水费。

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“我们距离目标只剩下800万令吉（拖欠水费）！”

阿玛吉星今日在2017年沙巴水务局表扬大会暨午宴上发表谈话时作出宣布。他自今年8月上任水务局总监职后，展开连串的水费追讨行动。

他也说，水务局必须在财务报表上交出好成绩，才能确保沙巴水务不会像西马那样走向私营化。

“我们有信心沙巴水务局能在新州政府的带领下，改善管理且为人民更好的服务，包括降低无收益水的流失。”

■沙无收益水全国最严重

代表基本设施发展部长拿督彼得安东尼主持活动的助理部长拿督慕依斯比楚说，无收益水一直是人们茶余饭后的话题，在前朝政府时期一直无法得到解决。

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“人们对政府的效率早已大失信心，我希望新政府新气象，水务局必须高效解决问题，挽回人民对政府的信任。

据早前报导，沙巴无收益水流失情况严重，高达52%至53%，相信也是国内无收益水流失情况最为严重的州属之一。

联邦水务、土地及天然资源部长希维尔说，该部期望在未来把沙巴无收益水流失的情况降至20%。同时，在解决沙巴无收益水问题上，该部每年拨款给沙巴1亿7000万令吉。

■10年内改善无收益水情况

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慕依斯比楚代读彼得安东尼演讲稿表示，基设部为水务部设下10年期限，以改善沙巴无收益水的情况。

他敦促全员给予政府高度合作，达到每一阶段预期的目标和关键绩效指标。

今日活动共有39名官员获得表扬。同时，水务部共有23名职员在2017年相继退休。