蓝眼多个区部很失望·“不满刘静芝任沙主席” （亚庇17日讯）沙巴公正党多个区部失望和质疑副首长拿督刘静芝受委公正党州联委会主席。

（亚庇17日讯）沙巴公正党多个区部失望和质疑副首长拿督刘静芝受委公正党州联委会主席。

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他们认为刘静芝被选为州主席是没有经过党一直标榜的民主程序。

《星报》引述文告指出，党主席拿督斯里安华在本月9日会见沙巴区部主席时，指示他们把心目中的人选名字秘密写在字条中，并在本月9日的公正党政治局会议宣布结果。

党总部后来宣布刘静芝获得最高票数，被委为州主席。

■指刘静芝表现差劲

这群区部主席在文告指出，必打丹区国会议员阿旺胡赛尼的支持者转而支持刘静芝，令她获得14票。公正党在沙巴共有25个区部。

他们认为，委任刘静芝是“破坏”州公正党每名党员的心愿。

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他们认为刘静芝过去担任州主席的表现差劲，无法把党务推向另一层次。

“在刘静芝的领导下，沙巴公正党只赢得2州3国席，我们呼吁党主席拿督斯里安华取消决定（委任刘静芝为州主席）。”

刘静芝也是州旅游、文化及环境部长。她也是亚庇亚庇区州议员及斗湖区国会议员。她在2016年受委州主席。