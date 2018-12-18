沙菲益：确保全民受惠·不让小撮人瓜分资源 （亚庇17日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达强调，州政府的目标是充分利用州内资源让全民受惠，而不是让少数人霸占公共资源。

左二起为国际贸易及工业部副部长王建民及大马投资发展局高级执行董事查比迪等，在工业园与投资便利化论坛参观各机构的展示摊位。

（亚庇17日讯）首长拿督斯里沙菲益阿达强调，州政府的目标是充分利用州内资源让全民受惠，而不是让少数人霸占公共资源。

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他敦促州民改变心态，由州内资源产生的经济利益将惠益所有人，不再被一小撮人瓜分。

他表示，州政府所采取的相关措施包括禁止原木出口，因为过去的原木出口只让少数商人受益。

■鼓励发展下游工业

沙菲益说，新政府鼓励下游活动，在锯木厂创造就业机会以及推动家具业的发展；此外，州政府也积极发展棕油下游产业，并培训本地人掌握相关技能，避免过度依赖外劳。

他今日在大马投资发展局与大马厂商联合会联办的工业园与投资便利化论坛开幕礼上，这么表示。未克出席的他交由州贸易及工业部助理部长张振彬代读讲词。

■中企欲注资25亿美元

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同时，沙菲益指出州政府积极吸引外资，以推动沙巴的经济成长，并为州民提供更多就业机会。

他表示，本州专注于下游工业和工业化发展，并欢迎投资者投入资金和技术，为沙巴经济发展增添动力，而州政府将尽量为投资者提供便利和有利的投资环境。

沙菲益也说，他在数月前与一批来自中国的投资者会面时，他们表示有意在沙巴投入25亿美元的资金，预计可创造3000个就业机会。

他有信心沙巴可发展成为我国工业发达的州属之一，并希望州内企业采用迎合工业4.0的新技术，迈向生产自动化，进而减少对外劳的依赖。



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探索多项领域发展

19投资者来沙考察

大马投资发展局高级执行董事查比迪马巴透露，明天将有19名来自11家公司的投资者来到沙巴，深入探究合适的投资项目。

查比迪表示，这批具潜力的投资者将探索的领域包括石油与天然气、物流、工程服务、基础设施开发与谘询服务等，以扩展公司的业务。

他称，上述成果是大马投资发展局今年10月在总部举行的投资沙巴简报会，所取得的令人鼓舞之成就之一。

他今日在大马投资发展局与大马厂商联合会联办的工业园与投资便利化论坛开幕礼上，这么表示。

■为东马招商引资

同时，查比迪指出沙巴是我国的投资目的地之一，因此大马投资发展局不仅在西马，也将继续为东马吸引国内外投资。

为了吸引更多直接投资，他强调本州必须打造有利于企业发展的环境，以及建立良好的生态系统和基础设施，使现有投资者愿意扩大业务，并吸引潜在的投资者。

查比迪表示，当局通过工业园与投资便利化论坛，聚集各个领域的成员，讨论州内工业园现状，并研究如何快速地重新设计工业园，以满足新兴产业的需求。

贸易及工业部助理部长张振彬（右）陪同王建民（左三）聆听拿笃棕油工业综合区（POIC）的发展概况。

王建民：满足投资者需求

工业园须有完善基设

国际贸易及工业部副部长王建民认为，为了吸引优质投资进入沙巴，本州必须设有能够满足投资者需求的工业园。

王建民表示，工业园必须拥有最基本的电供、水供和道路，而不是让投资者进驻后，才来等待基本设施的建设。

他敦促大马电讯公司、国家能源公司及大马气体公司等技术机构和设施提供商配合工业园，并支持相关领域的投资者。

“空旷土地无法产生财富，就算土地价格达到每平方尺1000令吉，也不存有价值。一旦建设工厂，便有可能创造就业机会和商机。”

他今日在亚庇为大马投资发展局（MIDA）与大马厂商联合会（FMM）联办的工业园与投资便利化论坛主持开幕礼时，这么表示。

■重新制定招资战略

同时，王建民认为沙巴各领域都具有庞大发展潜力，政府有必要重新制定战略，为沙巴吸引优质投资，包括检讨现有的工业园区，改善投资环境。

他表示，本州工业园也可效仿拥有成功经验的槟城、柔佛及雪兰莪，地方政府官员、工业园开发商和决策者，甚至可赴屡获殊荣的西马工业园参观和交流，从中学习开发和管理工业园的知识。

■具打造工业基地优势

另一方面，王建民指出我国每个地区都具有独特的竞争优势，其中沙巴长期以来是以石油与天然气、木材、棕油、可可和海产品等丰富的自然和农业资源，成为工业基地。

他表示，在这些优势的基础上，尚有许多制造设施仍未开发，特别是下游生产和服务领域；而上游和下游业者必须紧密合作，才能提高生产速度和成本。

他也表示，截至2017年12月，沙巴共推行761个投资额为151亿令吉的制造项目，并带来9万多个就业机会，特别是在食品制造、造纸、印刷和出版、木材和木制品、化学和化学产品以及非金属矿产品领域。

王建民说，本州在今年首9个月再批准总额1亿4090万令吉的投资项目，主要是金属产品、食品制造及石油产品，包括石化产品和非金属矿产品。