安南耶谷：对巫统仍忠心·劝扎希不要树敌 前彭亨州州务大臣拿督斯里安南耶谷声称，如果今天他宣布当独立州议员，大部分州议员将跟随他。

（关丹17日讯）前彭亨州州务大臣拿督斯里安南耶谷声称，如果今天他宣布当独立州议员，大部分州议员将跟随他。

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“我不是自大，可是我有能力导致彭亨国阵政府倒台，然而这不是我的意愿。我并没有很大的影响力，只当了19年大臣而已，只是巫统看起来不强大。

“直到目前为止，我还是巫统忠心的党员。”

安南耶谷的这番谈话是由前巫统副主席拿督斯里希山慕丁通过手机应用程式的WhatsApp分享给媒体。

希山慕丁也在WhatsApp的里补充，就让前彭州大臣回答媒体朋友的问题。

巫统主席拿督斯里阿末扎是于本月15日出席由巫统淡马鲁区部主办活动上，发表有人企图收买巫统彭亨州国州议员，以达到推翻国阵彭亨州政权的言论。

也是柏朗埃州议员和文冬巫统区部主席的安南耶谷也劝请党主席不要在巫统处于不稳定的时候失去方寸，发表言论时更要小心，不要树立更多敌人。

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“我去会见敦马哈迪之前，已通知彭亨摄政王及州大臣，我跟首相见面的半个小时是商讨马来人的未来，我只是跟首相见面一次，反观阿末扎希见首相超过一次。

“我的区部提名阿末扎希为党主席候选人，北根区部提名东姑拉沙理为党主席候选人。”

他说，党主席的言论就好像乱枪打鸟，据他所知，希山慕丁或韩沙再努丁不曾联络彭亨州任何一位国会议员或州议员离开巫统。

“我不曾要求会见首相敦马哈迪，而是敦马哈迪召见我。”

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他也劝请各方放聪明一些，这时候巫统要的是支持，不是制造更多敌人。