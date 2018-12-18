简化工作节省成本·沙雇总推劳工手册 （亚庇17日讯）沙巴州雇主总会今日推介《沙雇总劳工手册》，借此为会员提供各种劳工法令和条规的参考。

沙巴雇主总会会员与嘉宾在《沙雇总劳工手册》推介礼上合影。

（亚庇17日讯）沙巴州雇主总会今日推介《沙雇总劳工手册》，借此为会员提供各种劳工法令和条规的参考。

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■免费提供 每年更新

沙雇总会长叶竞文在推介礼上表示，该会将所有相关条规汇集成简单的参考手册，希望借此帮助沙巴的雇主简化聘雇工作，进而减少他们的时间和成本。

叶竞文指出，手册是免费提供给会员，并且会每年更新。因此，他呼吁各行业雇主踊跃加入该会。

■雇佣1人须守14法规

叶竞文指出，为了雇佣一名工人，沙巴的雇主必须遵守14项法规。

他说，许多劳工法规的制定是为了确保雇员公平对待，但是沙雇总认为，雇主和雇员双方的权益保护都应该平衡。

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他指出，根据2016年的统计，马来西亚中小型企业必须在雇员工资上支付12.5%的额外成本，包括他们的社会保障和人力资源发展基金等。这个数据比加拿大（9%）及美国（8%）等高得多。

■小型业者付更多

叶竞文透露，根据2016年的统计，沙巴共有大约4万名雇主，雇员人数大约130万人。

他说，沙巴的雇主大部分是小型企业者，聘雇不到5名员工。不过，为了遵守有关条规，这些雇主每年必须为每名雇员额外支付高达442令吉的成本，反观较大规模的企业（超过20名员工）只是114令吉而已。



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技能与需求不匹配

沙8.7万青年失业

根据统计局于2016年的统计数据显示，30岁以下的年轻人占了沙巴42%的劳动力，但是这一群体的失业率最高，失业人数高达8万7403人。

■教育水平越来越高

州教育及革新部助理部长珍妮弗拉欣邦今日在《沙雇总劳工手册》推介礼上，透露了这项数据。

珍妮弗表示，政府意识到人民所学与劳动力市场需求不匹配的问题，这是因为沙巴大部分的工作职位只需要中等和低等技能，但是人民的教育程度越来越高，他们所专研的技能与劳动力市场需求不匹配。

她表示，政府目前正在致力推动工业化发展，借此加强经济成长，协助增加就业机会，达致更公平的收入。同时，她呼吁沙巴的企业发挥革新精神，并承担责任，善用沙巴丰富的人力资源。

■缔造永续性劳动力需求

另一方面，珍妮弗表示，州教育及革新部非常关注劳工课题，同时与雇主合作，缔造永续性的劳动力需求，包括将工业领域对劳动力的需求，从低技能劳工提升到高技能本地工人。

她认为，沙巴州雇主总会可以和该部门合作，改变雇主的观念，让他们参加更多培训，为企业引进高技术，进而鼓励更多本地人受雇。



叶竞文：争取与联邦交涉权

沙应设劳工问题小组

沙巴雇主总会会长叶竞文呼吁州教育及革新部成立劳工问题小组，进而向联邦政府争取沙巴在全国劳工政策方面的发言权。

叶竞文指出，这个小组可以由雇主及雇员的代表组成，携手研究沙巴劳工问题的解决方法以及适合沙巴的劳工政策，进而和联邦政府交涉。

他继续指出，这个小组可以研究如何为雇员及雇主提供适合的培训课程，以及解决人民所学技能与劳工市场需求不符的问题等。

他是今日在《沙雇总劳工手册》推介礼上，这样表示。

■考量东西马经济差异

叶竞文表示，由于沙巴受到各种发展条件的限制，因此政府在制定和实施有关政策时，必须考虑到沙巴和西马两地在经济方面的差异。

他举例说，西马有铁路及空路运输网络，反观沙巴陆路运输系统充满挑战，只能依赖海上贸易网络，加上水电供应及互联网系统不足，这些因素有必要在制定政策时纳入考量。

他指出，根据2016年的统计，采矿业贡献了沙巴国内生产总值的30%，接下来是服务业42%和农业19%。但是，农业和服务业的雇员分别有58万和70万人，占了沙巴雇员总数的70%，反观采矿业只有区区7500名雇员。

■全国决策中心无代表

叶竞文指出，沙巴的雇主在全国决策中心内没有代表，导致他们面对不平等的对待，包括最低薪金制的问题。

他称，在这项措施下，沙巴最低薪金将从现有的920令吉增加到明年1月的1100令吉，涨幅约20%，反观西马的涨幅只有10%。

“沙巴的雇主并非不愿意支付够好的薪资给雇员，而是无力做到。”



珍妮弗：没考虑沙情况

联邦做决策如自爽

州教育及革新部助理部长珍妮弗拉欣邦批评一些联邦政府领袖在做决策时没有考虑沙巴的特殊情况，犹如“自爽”（Syok Sendiri）。

珍妮弗表示，有些人不了解沙巴的真实情况，很多问题也被忽略，因此现任州政府必须和联邦讨论，传达沙巴的真实讯息。

她是今日在《沙雇总劳工手册》推介礼上受访时，针对教育部长马智礼的“宗教教师言论”发表谈话。

她坦言，有关课题对沙巴和砂拉越非常敏感。她称，州内阁目前仍未针对此事展开讨论。

另外，珍妮弗表示，沙巴目前正在极力争取建国平等伙伴权益，并对多个事项进行研究，以便提呈给联邦政府。她相信联邦政府也正在对此事项进行研究。

根据报道，马智礼日前劝告来自吉兰丹、登嘉楼和吉打，并在沙巴及砂拉越执教的宗教教师勿回去西马，引起争议。