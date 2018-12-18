Coway立下目标‧大马上市+设厂 水是生命之源，人体每天大概需饮用3公升水，这也造就了饮用水庞大的市场潜能。已经在大马耕耘12年之久的韩国领先净水机业者——Coway，准备在大马进行新的发展计划，以迎接下一波成长，放眼未来3年在大马设立工厂并在马股亮相。

Coway首席执行员李海善展示为大马用户量身定制的Ombak饮水机。

水是生命之源，人体每天大概需饮用3公升水，这也造就了饮用水庞大的市场潜能。已经在大马耕耘12年之久的韩国领先净水机业者——Coway，准备在大马进行新的发展计划，以迎接下一波成长，放眼未来3年在大马设立工厂并在马股亮相。

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Coway首席执行员李海善早前在首尔媒体发布会上表示，大马业务占公司15%营业额，是公司最大的海外市场，未来将持续深耕大马市场。

大马业务占营收15%

自2006年起，Coway已在大马深耕了12年。目前，Coway在大马净水机的市占率为34%。为了维持成长中的市场，Coway特别为大马用户量身定造饮水机——Ombak。

“Ombak取自马来文海浪之意，象征强大与威猛。”

Coway大马市场部董事郑泰升表示，Ombak与韩国净水机最大的区别在于热水供应功能。

“经过长时间研究，Coway发现韩国与大马的饮水习惯大有不同，如华人倾向喝热水，符合传统养生习惯；马来人在日常生活中，也经常需要用到热水，例如冲泡奶茶。两者目的虽不同，但皆对热水有很大的需求。”

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Ombak净水机可自行设定温度

郑泰升补充，传统净水系统只提供一种水温，Ombak则可让使用者根据个人的喜好设定想要的温度。温度的选择介于40至90度。

Coway全球业务董事朴宰永补充，Ombak属于较高端产品，每月销售目标为500至1000台。

郑泰升带领媒体参访获大马伊斯兰发展局（JAKIM）认证清真制造的Yugu工厂时表示，工厂主要生产净水机、空气净化机和过滤机，共有22条生产线。大马Coway所有产品包括新推出的Ombak净水机，皆出自该厂。

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Yugu工厂的规模和体积虽不大，但生产能力和速度相当有效率，同时该厂也拥有专属的测试系统。其中一个特殊部门为品水测验（Water Test），被研发中心挑选的品水员除了拥有敏锐的味蕾，亦需考取特殊资格证。品水员主要负责品尝水质达到标准，以确保可获得最佳饮用口感。

Yugu工厂每一班次有250人工作，包括生产、制作、安装、包装等整个流程，各司其职，以确保工作可顺利完成。

首家获清真认证韩企

明年印尼推新产品 进军中东

朴宰永自豪表示，Coway是首家获得清真认证的韩国企业。

“大马除了是亚洲中心点，清真认证亦受伊斯兰世界承认，我们明年将在印尼推出产品，计划打入中东市场。”

“滤芯与水机各原物料里不含有非清真成份，从生产制造、物流、运输到上架等各环节，务必符合标准，非常严格。”

重视研发 好要更好

郑泰升表示，母公司旗下的研发部门多达250人，其中46%的人员学历为硕士或博士，显示Coway重视研发。

产品测试100万次才推出市场

“所有产品测试高达100万次，方才推出市场，以便让市场带来最好的产品。”

朴宰永表示，大马地理位置及清真认证地位受到全球认可，因此公司计划3年内在大马设立滤芯水机制造厂房。

“大马政府对外资非常亲和，有关部门也不断要求我们到大马设立工厂。目前正在考虑中，因为我们在中国已经有工厂。去年，我们也考虑越南及其他国家。”

“我们还在讨论中，胥视何时是最佳时机与物色地点，以便在大马设立工厂。我个人认为，很高几率会在大马设立工厂。”

2014至2017年，Coway大马营业额从2亿6800万令吉，走高至7亿9000万令吉，用户从7万9000人增至29万5000人。其中90%用户属于租赁方式，余下10%则是买断方式。

放眼年杪用户破百万人

朴宰永预期今年杪可达到100万名用户，2019年更能达到150万名用户，并笑言，当大马业务用户破百万之时，我们不排除邀请代言人孔刘或著名团体Twice到大马演出。

朴宰永亦表示，以Coway大马13%营运赚幅及即将达到12亿令吉营业额的规模而言，已经符合马股上市门槛，放眼3年内在马股进行首次公开售股（IPO）。不过，母公司优先考量是在当地设立工厂。

Coway是首家被韩国政府授权为官方水质测试机构的研发中心，亦是美国国家卫生基金会（NSF）认证的水质认证机构，在韩国具有极高的市场认可度，为亚洲最具潜力企业前50位。

在韩国水质净化、空气净化和卫浴行业内始终占据首位。1998至2006年，Coway连续8年被韩国能率协会选定为第一优秀企业、连续5年获得了顾客满意度第一企业称号，是韩国最大的环境家电企业，也是世界上最大的环境家电企业之一。