ARECA资本强化东马业务 为加强在东马业务的发展，ARECA资本私人有限公司，位于古晋的分行已在日前开张启用，这是该公司的长期发展计划，以迎合市场、特别是高富裕个人投资者，对资产与财富管理日益提升的需求。

为加强在东马业务的发展，ARECA资本私人有限公司，位于古晋的分行已在日前开张启用，这是该公司的长期发展计划，以迎合市场、特别是高富裕个人投资者，对资产与财富管理日益提升的需求。

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古晋分行启用

ARECA资本首席执行员黄德明说：“古晋分行是公司扩展业务的部份计划，提供当地社区居民容易获取投资方案，公司将提供东马市场具成本效益、弹性投资与财务咨询服务。”

该分行以特许财务顾问李基泉（译音）为首，他在金融服务领域已累积23年的经验。

ARECA资本成立于2006年，是以利基市场为主的私人财富经理人，获证券监督委员会执照，以管理和分销单位信托基金、提供私人客户投资组合、财务规划等服务，成立迄今已构筑良好声誉，是业界认可的革新且表现优异的基金经理。