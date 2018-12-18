议息前夕‧道指大跌逾500点 标指跌至14个月低位 市场聚焦一连两日举行的议息会议，欧美股市显著下跌，隔晚道指大跌逾500点，有分析认为是“华尔街”向联储局施压，希望在目前全球政局及经济前景不明朗下，可暂缓升息。

（图：法新社）

（纽约18日讯）市场聚焦一连两日举行的议息会议，欧美股市显著下跌，隔晚道指大跌逾500点，有分析认为是“华尔街”向联储局施压，希望在目前全球政局及经济前景不明朗下，可暂缓升息。

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道琼斯工业平均指数低开113点后，跌幅一度扩大至643点或2.7%，低见23456点，收报23592点，跌507点或2.1%；计及上周五（12月14日）下跌496点，道指两个交易日已累跌1003点。

标普500指数收报2545点，跌54点或2%，跌至14个月低位；纳斯达克指数收报跌156点或2.3%，报6753点。

五大科技股全线下跌，亚马逊跌4.46%；Facebook和Google母公司Alphabet均跌超过2%；苹果一度上涨，但最终仍跌近1%收市；Twitter大跌6.8%；Tesla跌4.7%。

中概股亦重挫，搜狐、爱奇艺、哔哩哔哩均跌超6%；腾讯音乐跌5.3%，百度和新浪跌超4%，阿里巴巴跌3%；优信涨超12%。

欧洲股市方面，英国富时100指数跌71点或1%，报6773点；法国CAC指数收报4799点，跌53点或1%；德国DAX指数收报10772点，跌93点或0.9%。（香港明报）