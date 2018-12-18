凯里婉惜努鲁辞党职·努鲁回应：凯里是我参政灵感 巫统林茂国会议员凯里对公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎裸辞党职甚感婉惜，以“她若不在政治前线，是何等浪费”来形容；努鲁依莎“识英雄重英雄”，也在推特上回应，并形容凯里从2008年起，便一直都是她参政的”灵感”。

（吉隆坡17日讯）巫统林茂国会议员凯里对公正党峇东埔区国会议员努鲁依莎裸辞党职甚感婉惜，以“她若不在政治前线，是何等浪费”来形容；努鲁依莎“识英雄重英雄”，也在推特上回应，并形容凯里从2008年起，便一直都是她参政的”灵感”。

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凯里也是前巫青团长。他在推特贴文，将努鲁依莎定位为“值得尊重的竞争者”。

“可以肯定的是，一旦这个国家做好政权更递的准备，她将会回归，若她不回到政治前线，这将会是何等的浪费。”

努鲁依莎即时回应凯里，指凯里不仅是她从政的”灵感”，更表扬他为大马政治立下典范。

“我无法想像，若马来西亚政治里少了你留下的足迹，还有你深深扎下的新政治树根，纵使你现在只是一位国会议员，但已然为大马政治立下不朽的典范。”