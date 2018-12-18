直播公布已婚给翠如难忘一晚．萧正楠考虑补办婚礼 萧正楠希望翠如有难忘的一晚，所以没理会是否骑劫颁奖礼，只觉得是开心事就分享。

（香港18日讯）萧正楠前晚于无线颁奖礼中从女友黄翠如手上接过“最受欢迎电视拍档”奖项，之后惊爆一句“多谢我太太黄翠如”，正式向外宣布已将翠如私有化；原来两人早于今年4月已在纽西兰注册结婚，阿萧更自爆第二次求婚才成功抱得美人归。

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萧正楠昨日如常开工，到上环拍摄新剧《黄金有罪》。他表示收到很多祝贺短讯，但前晚回家已很夜，昨日又一早开工，故未有时间回覆，很多谢祝福他们的朋友。他说很多亲戚、朋友都不知他们已婚，所以大家都觉很惊喜，“我觉得用这个方法告诉大家是最开心的事，请大家原谅我之前一直没说出来”。阿萧笑言现场见到很多女艺人和朋友都喊，原来自己这样受欢迎，“尤其是胡定欣，见她抱住我哭，说很感动，但我希望抱住我的是翠如，但她已飞车走了。因她不想成为焦点，觉得颁奖礼应属于得奖的朋友，所以我讲完后，她都哗了一声，说要即刻闪”。阿萧表示老友曹永廉是知情的，“我阿妈知，阿廉知。我很多谢这个老友，在我身边撑住我，知我近几日为这件事烦恼，他帮我想了很多方法，搞到头发都白了”。

萧正楠希望翠如有难忘的一晚，所以没理会是否骑劫颁奖礼，只觉得是开心事就分享。前晚回家翠如如何对他？阿萧忍不住爆笑：“哗！很温柔呀。未见过她那么温柔。因我要独自应付传媒，讲述经过，又要处理很多事，她觉得很感动，所以对我很好，但睡醒打回原形。”

谈到翠如在IG贴文，第二次求婚是由她主动？阿萧表示详情交由翠如讲，他觉得在IG上载戒指照片是很浪漫的事。谈到结婚过程，阿萧说：“整个计划很不周详，我们在没准备下便拿起两个行李箱飞去纽西兰，然后再打点一切。其实我们一直都找不到合适的戒指，直到一个周末，我们去一个农夫开的市场，给我们发现一个摊位，见到用餐具卷成戒指型的饰物，我们觉得好漂亮，决定做结婚戒指。”阿萧透露求婚时已向翠如送上钻戒，但对方个性不着重卡数，反而觉得刀刀叉叉的戒指更有价值。

萧正楠表示注册结婚是今年4月。可会考虑补办婚礼？他说视乎翠如的意愿，“翠如一向低调，所以商讨中，而且大家之后要忙拍剧，故短期内不会实行，要再商讨。不过前晚对我是很难忘的一晚，将件事圆满讲给大家知，很满意”。可有生B计划？阿萧笑言开工时很多摄影师和张达伦都催他生B，“大家给我很多鼓励，顺其自然喇，我们都喜欢小朋友，但拥有一个又不知是如何，要再商讨”。（香港明报）