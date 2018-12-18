普京2019月历日本热卖．销量超越“冰上王子”羽生结弦 日本连锁生活杂货店Loft称，普京的月历最近在各地分店热卖，日本男星田中圭，和有“冰上王子”之称的花式滑冰运动员羽生结弦的月历销量，分别只排名第2及3位。普京的月历内有多张他在工作以外的照片，例如寒冷天气下浸冰水、坐上战机、用健身器械训练“操肌”等场景。

（图：互联网）

日本有连锁零售商表示，以俄罗斯总统普京照片为主题的2019年月历在全国分店热卖，销量更超过知名男星及运动员。

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日本连锁生活杂货店Loft称，普京的月历最近在各地分店热卖，日本男星田中圭，和有“冰上王子”之称的花式滑冰运动员羽生结弦的月历销量，分别只排名第2及3位。普京的月历内有多张他在工作以外的照片，例如寒冷天气下浸冰水、坐上战机、用健身器械训练“操肌”等场景。

有日本传媒称，很多购买普京月历的人，包括大量女性在内，都被普京的非传统风格和毫无顾忌的大男人主义所吸引。另有日本传媒认为，部分人抢购普京月历可能是出于恶作剧心态，但相信亦有部分人是真心对普京在克里姆林宫以外的个人生活很感兴趣。

（香港明报）

（图：互联网）