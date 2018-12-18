女儿还有半个月出世？．王祖蓝爆老婆预产期在2019年之前 问到王祖蓝女儿预产期时，他却大卖关子，并谓：“快了、快了，总之2019年之前啦。”

（香港18日讯）王祖蓝、锺舒漫主演的原创圣经音乐剧《唯独祢是王II》已进入倒数阶段，为了以最好状态演出，近日忙于电影后期工作、录影中国综艺节目、又要照顾待产太太李亚男的王祖蓝，经常中国香港两边飞，每日平均只有两、三小时睡眠。

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虽然严重缺乏休息，但王祖蓝彩排时绝无放松，平时说话阴声细气养声的他，只要一就位就放尽喉咙挑战高音，动作场面亦“剑剑有力”，状态甚佳。

而未知是巧合还是导演“加料”，祖蓝在剧中有不少抱宝宝的场面，王祖蓝亦成功将慈父一面，演绎得淋漓尽致，被取笑是为即将荣升爹哋“预演”。

王祖蓝亦坦言对于女儿的诞生一刻既紧张又期待：“日子愈近，就愈期待。我已经同工作人员讲定，将来就算多忙，都至少留夜晚时间给我回家见女儿，因为一定好想念。”

问到王祖蓝女儿预产期时，他却大卖关子，并谓：“快了、快了，总之2019年之前啦。”（香港明报）