威城难阻跌势‧马股早上开盘急跌逾10点 全球经济不明朗，隔夜美股下跌，大马股市受这些因素影响，今日（12月18日）早上开盘即可下跌。

（图：美联社）

（吉隆坡18日讯）全球经济不明朗，隔夜美股下跌，大马股市受这些因素影响，今日（12月18日）早上开盘即可下跌。

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富时综合指数今早开盘马上下跌13.15点至1628.47点，15分钟后，富时综合指数的跌幅略微缩小至11.49点，报1630.13点。

富时全股项指数下跌94.07点，报11163.97点；富时创业板指数跌73.33点，报4189.54点。

下跌股327只，下跌股57只，平盘股123只；成交量达2亿3250万股，总值1亿715万令吉。

隔晚美国股市3大指数皆下跌，道指大跌逾500点，标普500指数下跌54点，纳斯达克指数跌156点。

马股里的重量级股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）报9令吉30仙，没有起落。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）升16仙，报24令吉38仙。

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国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）下跌24仙，至12令吉68仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）下跌4仙，挂9令吉14仙。

昨日跌停板的威城（VS,6963,主板工业产品服务组）恢复交易，但是依然无法阻止跌势，下跌13仙至69仙。

德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）和幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）股价没有变化，分别挂4仙，和1.5仙。