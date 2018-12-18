引述研究称爽身粉与卵巢癌无关．强生CEO：确信爽身粉不含石棉 强生行政总裁Alex Gorsky表示，有数千个由强生、独立机构所做研究显示，旗下爽身粉产品不含石棉。他又引述哈佛医学院的研究指出，在一项针对10万名爽身粉用家的检测中，没发现爽身粉与卵巢癌或任何石棉引致的疾病有因果关系。

路透社和《纽约时报》早前报道，美国护理用品公司强生（Johnson & Johnson）至少早于1971年已在旗下爽身粉产品检测到致癌物石棉，却不公布。强生行政总裁Alex Gorsky周一（17日）表示，确信旗下爽身粉产品不含石棉。

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Gorsky表示，有数千个由强生、独立机构所做研究显示，旗下爽身粉产品不含石棉。他又引述哈佛医学院的研究指出，在一项针对10万名爽身粉用家的检测中，没发现爽身粉与卵巢癌或任何石棉引致的疾病有因果关系。

Gorsky又称，强生同情癌症患者，公司业务亦致力于治疗癌症。他呼吁公众不要只看一份文件或单一证据作判断，他对公司的产品安全十分有信心。

据路透社和《纽约时报》报道，强生1971年至2000年代初的成千上万页备忘录、内部报告、机密文件等资料显示，强生至少早自1971年便在旗下爽身粉产品检测到致癌物石棉，但却不公布，还涉嫌通过不同手段阻挠监管机构监管和学术界发表相关报告。强生回应时坚称其产品可靠，指有关报道偏颇。

（香港明报）