重挫20点‧马股写近2年新低 全球市场担心英国脱欧局势及美国与中国贸易战仍不明朗，促使投资者逃离高风险股市，马股也深受拖累，富时综指全天重挫20.34点，跌到近两年新低水平。

（吉隆坡17日讯）全球市场担心英国脱欧局势及美国与中国贸易战仍不明朗，促使投资者逃离高风险股市，马股也深受拖累，富时综指全天重挫20.34点，跌到近两年新低水平。

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上周五美股道琼斯指数重挫近500点，拖累马股今日交投情绪，早市开市即大跌16.10点至1645.86点，较后跌势进一步加剧，全天下挫20.34点至最低水平，报1641.62点，全天总成交量缩减至14亿6911万8200股。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌52仙至24令吉22仙，国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）也挫34仙至12令吉92仙，分别造成综指滑落超过3点。

外资连6周沽售

上周外资连续第六周沽售马股。MIDF研究指出，上周外资加速沽售股票，前后净卖3亿1430万令吉的马股，比前周沽售总额超过3倍。

其中，周一传出中国通膨率及贸易数据欠佳，外资就在马股净抛售1亿7180万令吉，接周二再售2亿1920万令吉，使马股全周欲振乏力，以低迷水平挂收。

MIDF指出，虽然上周美股出现强力反弹，惟却被英国脱欧国会投票延迟的不明朗局势，以及日本经济成长萎缩至逾4年来最低水平等的利空所抵销，而悲观情绪延续至今日疲弱的马股走势。

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今年至今外资撤111亿

今年至今为止，外资在马股已经净卖出111亿令吉股票，抵销去年全部的净流入。不过，在7个亚洲主要股市中，马股为外资净流出第二低的市场，显示全年整体表现仍是可圈可点。

上周外资在马股的参与率按周下跌10.7%，散户净买入1亿2790万令吉，本地投资机构则净买进1亿8630万令吉的股票。

该行指出，全球资金继续从7个亚太主要股市抽离，使上周外资净卖出达13亿5000万美元，比前周净流出高出逾倍。

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台湾、印尼、泰国和韩国股市净外流各达6亿3000万美元、1亿5800万美元、1亿3920万美元和9050万美元。

菲律宾马尼拉股市逆流而上，外资全周净买进4310万美元的股票。