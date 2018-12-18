失越南日产代理权‧陈唱大马引疑虑 陈唱摩多（TCHONG,4405,主板消费产品服务组）与日本日产公司的越南联营计划告吹，让一众分析员大感意外，并忧虑本地日产代理权会否受到波及，纷纷下砍财测。

（吉隆坡17日讯）陈唱摩多（TCHONG,4405,主板消费产品服务组）与日本日产公司的越南联营计划告吹，让一众分析员大感意外，并忧虑本地日产代理权会否受到波及，纷纷下砍财测。

广告

艾毕斯研究表示，陈唱摩多与日本日产汽车的越南联营计划破局，不仅将让集团丧失越南日产汽车与零件代理权，也让集团强化区域汽车代理，以及多元化地缘业务机会宣告破灭。

联昌研究对上述消息备感失望，主要是越南是集团进军印支市场的重要市场，同时越南业务纵然面对新进口准令的挑战，也持续带来健康的销售表现。

陈唱摩多和日产分别持股74%及26%的联营公司──日产越南公司（NVL）在今年第三季转亏为盈，录得3600万令吉营运盈利，销售量更是按季和按年强劲增长279%和35%，归功于集团成功取得日产Navara进口准证。

岘港组装厂使用率不足问题将无法解决

更重要的是，随着越南联营计划告吹，丰隆研究相信陈唱摩多越南岘港（Danang）汽车组装厂使用率不足的问题将无法解决。

“陈唱摩多积极探讨新组装合约方案来提升工厂使用率，并在近期接获厦门金龙联合汽车越南巴士独家代理、组装和售后服务合约，但我们相信相关合约盈利贡献并不显著，无法帮助岘港汽车组装厂转亏为盈。”

广告

有鉴于此，各大证券行纷纷下调陈唱摩多财测，其中丰隆研究虽维持陈唱摩多2018财政年9010万令吉盈利目标，但调低2019至2020财政年盈利目标27%和33.5%至8530万令吉和9910万令吉，以纳入销售减少、马币疲弱和车市竞争持续激烈等利空。

与此同时，马银行研究表示，陈唱摩多并未披露越南联营计划突然告吹原因，这让人对集团与日本日产汽车现有合作关系会否生变感到忧虑。

“陈唱汽车近年销售与市占率表现疲弱，让市场对集团重新洽商合作条款能力心存疑虑。不过，我们考量到日产汽车重资产业务模式（拥有制造厂、代理网络），相信集团将可持续在车市打滚。同时，日本日产汽车也是陈唱汽车显著股东，持股达5.7%。”

尽管如此，考量到陈唱摩多未来前景持续严峻，各大证券行普遍下修投资评级和目标价。

广告

受到越南联营计划破局利空影响，陈唱摩多周一股价呈跌，全日下挫5仙，报1令吉39仙。