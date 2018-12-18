业绩逊退 恐失5亿订单‧威城跌停板 威城（VS,6963,主板工业产品服务组）2019财政年首季业绩表现低于市场预期，加上大马业务订单潜在大幅削减，引发抛售潮，股价大挫，跌停至82仙，沦为仙股。

（吉隆坡17日讯）威城（VS,6963,主板工业产品服务组）2019财政年首季业绩表现低于市场预期，加上大马业务订单潜在大幅削减，引发抛售潮，股价大挫，跌停至82仙，沦为仙股。

广告

收报82仙

威城今日以跌停板水平的82仙开市，全日走势惨淡，不仅由上周五的1令吉17仙滑落成为仙股行列，盘中最高也仅录得83仙，闭市挂82仙，大跌35仙或29.92%，写下自2015年8月以来最糟表现。

威城2019财政年首季业绩表现低于市场预期，同时宣布派发每股1仙股息；另外，该集团在大马的主要客户可能大幅下调订单，导致分析员纷纷大砍目标价和财政年财测。

大马投行指出，威城2019财政年下半年的订单将会下滑，归咎于大马业务的主要客户订单减少所致。

艾毕斯研究认为，最大可能性是，威城在2019财政年失去5亿令吉的订单。

大马投行认为，正面的消息是，威城目前在与5家跨国公司进行洽商，以争取新订单，作为填补额外的产能。

广告

大众研究则谨慎乐观推测，预计威城有望能够攫取1至2家新公司的订单。

马银行研究同意，威城有能力攫取新订单，惟相信订单入账最快将在2020财政年认列。

大马投行指出，威城也将继续为中国业务进行成本合理化活动，以简化营运，因面对美中贸易战、高营运成本和竞争激烈的挑战。

威城在2014财政年面对了同样挑战，并透过客户多元化来化解危机。

广告

马银行相信，威城将在大马多元化其客户基础，以减缓中国业务因贸易摩擦而承压的情况。

财测下砍

艾毕斯也指出，明年开始新的最低薪金制将开跑，威城将持续面对高外劳成本和低订单和低使用率的拖累，料赚幅将承压。

基于威城订单潜在下滑，大众下砍该集团在2019至2021财政年期间的营业额，平均下砍30%，盈利预测也大砍41%。