售量稳健 原料走低‧顶级手套首季赚1.1亿 手套销售量稳健增长和原料价格走低，带动顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）截至11月30日第一季净利扬升4.37%，至1亿1005万5000令吉，前期为1亿零544万5000令吉。

（吉隆坡17日讯）手套销售量稳健增长和原料价格走低，带动顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）截至11月30日第一季净利扬升4.37%，至1亿1005万5000令吉，前期为1亿零544万5000令吉。

广告

营收增至12.6亿

历来最高季度纪录

首季营业额则大增34.52%，至12亿6196万5000令吉，写下历来最高季度营收纪录，前期为9亿3811万6000令吉。

顶级手套执行主席丹斯里林伟才在文告中表示，首季销售量稳健增长19%，先进和新兴市场的需求都保持强劲。

原料平均价降低也提振赚幅和盈利率，营运赚幅从去年首季的16.1%改善至16.3%。但是，融资并购和扩张行动带来更高利息成本，加上中国供应量正常化，令聚乙烯（vinyl）手套竞争激烈和贡献降低。

天然乳胶平均价为每公斤3令吉78仙，按年和按季跌24%和11%，同时丁腈乳胶价格按年扬升24%至每公斤1.26美元，但按季跌4%。

厂房扩张如期进行

广告

林伟才表示，现有厂房的扩张计划如期进行，在泰国的最新厂房将在2020年第二季营运，越南厂（F42）将于2020年第三季启用，到时产能将增加148条生产线和每年148亿只。到了2020年12月，将有796条生产线和年产能753亿只。

该公司将于2018年12月24日起成为综指成份股。

该公司将继续以员工福利为首要考量，并承认有可改善之处，将承诺予以改善，尤其是在健康和工作环境方面。

顶级手套预期明年商业环境继续充满挑战，但相信行业前景仍亮丽，因手套使用率仍在提升，尤其是新兴市场每年将成长10%。

广告

林伟才表示，该公司继续改善素质和效率及采取先进技术，预期现财年将有非常好的表现。