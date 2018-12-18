海鸥次季净利1360万‧派息4仙 多层次行销（MLM）和批发业务表现低迷，导致海鸥企业（HAIO,7668,主板消费产品服务组）截至2018年10月31日第二季净利下挫36.56%，至1360万1000令吉，拖累上半年净利减少37.42%，至2459万8000令吉。

（吉隆坡17日讯）多层次行销（MLM）和批发业务表现低迷，导致海鸥企业（HAIO,7668,主板消费产品服务组）截至2018年10月31日第二季净利下挫36.56%，至1360万1000令吉，拖累上半年净利减少37.42%，至2459万8000令吉。

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同时，多层次行销业务上财政年获25周年庆促销等利多扶持，拉高比较基础，净利贡献按年下挫33.9%，拖累次季营业额下滑25.38%，至9217万1000令吉，导致首6个月营业额减少30.56%，至1亿7225万6000令吉。

该公司董事部建议派发每股4仙中期股息，享有日与支付日将在稍后决定。

展望未来，海鸥企业透过文告表示，全球经济增长放缓、中国与美国贸易战前景不明和马币兑美元持续疲弱将继续对下半年财报表现带来负面冲击。

“集团意识到这对本地经济和消费者情绪带来的负面冲击，将采取必要措施来确保竞争力。”

该公司解释，多层次行销业务将继续专注新产品开发来扩大产品种类，并在下半年推介促销与奖掖活动、加强新会员招收和保留计划来稳定代理商基础。

“此外，随着农历新年临近，批发与零售业务将祭出庞大的农历新年促销活动，并透过社交媒体平台来吸引年轻和更广的消费群，预见将在下季带来更多营业额。”

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综合以上，海鸥企业审慎乐观看待第三季表现。