收购富通搁置‧IHH：等待印度法庭谕令 IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）表示，受印度庭令影响，目前无法进行公开献购印度富通医疗集团（Fortis）的计划，以待印度法庭的进一步谕令、澄清和指示。

（吉隆坡17日讯）IHH医保（IHH,5225,主板医疗保健组）表示，受印度庭令影响，目前无法进行公开献购印度富通医疗集团（Fortis）的计划，以待印度法庭的进一步谕令、澄清和指示。

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IHH医保针对有关上周五印度法庭谕令暂时搁置交易的报道发文告表示，该公司及旗下Northern TK Venture公司（NTK）并非涉及诉讼的一方，该庭令也不会影响已在11月13日完成的购股交易，在该交易下，该公司取得富通的31.1%股权。

该公司正在评估有关庭令，和寻求适当的法律意见，以决定下一步行动。

据媒体上周五报道，日本药剂公司第一三共株式会社（DaiichiSankyo）向印度高庭申请藐视法庭提控，以指控富通创办人马文达星及西文达星，指称他们抵押120万股的富通股票时违反法庭指令。

印度法庭也已发出通告给马文达星兄弟，并谕令暂停IHH医保的交易行动。

CEO：投资承诺不变

另一方面，IHH医保董事经理兼首席执行员陈诗龙对员工表示，尽管面对阻力，但对富通的投资承诺不变。

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他在内部备忘录中指出：“我们将继续执行稳定富通的计划，确保它全面发挥潜能。”

他表示，IHH医保保持为富通的最大股东，透过份配优先股而拥有31%控制性股权，上个月已投资4000亿卢比以满足富通的资本需求及将确保它继续顺畅营运。