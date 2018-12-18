大股东私有化雪实业‧收购价提高至6令吉 雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）主席潘斯里张竹友为首大股东建议上调私有化该公司价格，由每股5令吉70仙调高至6令吉。

（吉隆坡17日讯）雪兰莪实业（SPB,1783,主板产业组）主席潘斯里张竹友为首大股东建议上调私有化该公司价格，由每股5令吉70仙调高至6令吉。

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大股东是通过选择性削资和回退计划私有化该公司。

雪兰莪实业透过文告指出，张竹友透过旗下Kayin控股和相关人士决定上调私有化价格至每股6令吉，私有化价格较最后闭市价、5日和一个月成交量加权平均市价溢价47.78%、47.85%和43.91%。

在调整私有化价格后，雪兰莪实业的总股本将最多降低至6亿5501万7150令吉。

雪兰莪实业大股东考量当前产业投资与发展环境暗淡，10月时向董事部献议进行选择性削资和回退每股5令吉70仙计划，以为股东提供良好的退市机会，完成计划后大股东无意维持公司上市地位。

今日闭市，雪兰莪实业走扬19仙，挂5令吉52仙。