亚通巴国寻求收购 大马电讯集团亚通（AXIATA,6888,主板贸服组）旗下电讯塔子公司edotco集团，正在巴基斯坦寻求大规模的收购机会。

（吉隆坡17日讯）大马电讯集团亚通（AXIATA,6888,主板贸服组）旗下电讯塔子公司edotco集团，正在巴基斯坦寻求大规模的收购机会。

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edotco集团在文告中表示，巴基斯坦流动电话市场普及率为73%，3G和4G服务表现强劲。

“巴基斯坦edotco与主要运营商签订了长期服务协议，提供广泛的基础设施产品组合，包括营运和维护服务及能源管理解决方案。”

“巴基斯坦是我们的主要市场，我们希望继续推出创新的基础设施解决方案，以进一步推动巴基斯坦的电讯业，”

该集团主席拿督阿扎卡玛鲁汀和巴基斯坦驻马最高专员莫哈末纳非斯会面后表示，巴基斯坦是该集团的关键市场，将继续推出创新基建解决方案以进一步提升该国的电讯领域。

他说，巴基斯坦电讯管理局最近的指标显示，在该国1亿5200万流动电讯用户中，有6000万人使用3G或4G服务，6200万人是宽频用户。

该集团在巴基斯坦拥有700座电讯塔，2018年已投资逾1亿1000万美元，并已拟定2019年的进一步投资计划。

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edotco目前在大马、斯里兰卡、孟加拉、柬埔寨、巴基斯坦和缅甸拥有并管理著超过2万8500座电讯塔。