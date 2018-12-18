联昌入禀禁止南北大道公司推RFID 联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）入禀仲裁法院寻求禁令，禁止南北大道公司（PLUS）进一步进行无线射频识别收费系统（RFID），因已侵犯联营协议下的一触即通（Touch'n Go）公司利益。

（吉隆坡17日讯）联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）入禀仲裁法院寻求禁令，禁止南北大道公司（PLUS）进一步进行无线射频识别收费系统（RFID），因已侵犯联营协议下的一触即通（Touch'n Go）公司利益。

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侵犯一触即通公司利益

联昌集团透过文告指出，与独资子公司联昌SI1公司于本月17日，入禀仲裁法院，寻求禁令。

联昌集团指出，联昌SI1公司和南北大道公司是在1998年5月12日，达成联营协议，成立一触即通公司。

该集团主张，南北大道公司开始和推出的无线射频识别收费系统已破坏了联营协议中，对该集团所承诺的义务。

联昌集团指出，正在寻求禁令，限制南北大道公司进行无线射频识别收费系统进一步的业务，包括涉及损害、利益和成本。