扩出口销售 看好上游业‧协德盈利有望翻3倍 成功转亏为盈的协德（HIAPTEK,5072,主板工业产品服务组）看好上游业务有望在一年内取得盈利，加上出口销售增长，预料带动2019财政年表现更出色。

（吉隆坡17日讯）成功转亏为盈的协德（HIAPTEK,5072,主板工业产品服务组）看好上游业务有望在一年内取得盈利，加上出口销售增长，预料带动2019财政年表现更出色。

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协德执行董事符国兆指出，上游业务的联营公司东方钢铁是协德收入转换的关键，只要东方钢铁能打平或净赚，该公司明年净利将有望增长至2至3倍。

据2018年报显示，协德2018财政年净利为2718万9000令吉，期间东方钢铁亏损约4907万令吉。

该年报中指出，协德持股35%的东方钢铁从2015年关闭后，让公司受蒙受4年亏损，但已在2018年7月16日已恢复生产并达至总产能70万公吨，其中60%销售海外。

符国兆指出，公司下游业务贸易及制造业务向来收入稳定，但由于现在国内销售疲软，协德有意扩展该业务出口销售。

他补充，该公司将较高赚幅的产品如鹰架出口到菲律宾，并将提高出口销售的比重。

协德目前下游业务出口销售约占15%，主要出口国家为菲律宾、印尼、泰国及台湾。

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对于2018财政年的贷款增长了35%，他解释，那是公司一种营运策略，贷款几乎是短期信贷，作为购买原材料资金。

“从我们借钱买原料到收账的贸易周期为6个月，而我们拿到钱后就会偿还。”

有关国内水管更换工程合约，符国兆指出，若政府颁发该工程，协德有信心成为主要供应商之一。

他表示，该公司作为大马最大钢管制造商，总产能可达至每年55万公吨，而目前仅产生每年25万公吨，还有充足的产能应付。

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他认为，尽中美贸易战长期拉锯下，最终将造成各方损失，但怎么和解还需看双方领导人。

贸易战无直接影响

他指出，由于中美并非协德的出口国，所以目前对该公司无直接影响。

他表示，全球经济短期内也将受中美贸易战影响，而国内经济增长放缓和建筑需求下滑下，大马市场未来6个月仍具挑战性。

协德2019首季业绩中显示，贸易及制造业务的赚幅缩减，造成截至10月31日净利下滑35.67%，至1031万8000令吉，期间东方钢铁亏损为426万令吉。