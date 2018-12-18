欧冠杯16强签运出炉．英超集团下下签．曼联战大巴黎．穆帅头大！ 近期陷入低迷的“红魔”曼联不幸抽中法甲班霸巴黎圣杰门，面对在法甲几乎战无不胜、赛季至今仅曾输给利物浦的大巴黎，赛季至今仍未交出最佳表现的红魔该如何应对如此强敌？看来“狂人”穆里尼奥这次头大了。

（瑞士．尼翁17日讯）欧洲冠军杯足球联赛周一于欧足总总部进行了16强抽签仪式，英超集团手气差劲，曼联、利物浦与热刺皆抽到下签，分别硬碰劲敌，英超四雄仅曼市抽中上签。

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近期陷入低迷的“红魔”曼联不幸抽中法甲班霸巴黎圣杰门，面对在法甲几乎战无不胜、赛季至今仅曾输给利物浦的大巴黎，赛季至今仍未交出最佳表现的红魔该如何应对如此强敌？看来“狂人”穆里尼奥这次头大了。

而欧冠16强也将上演英德对决的旋律，曼市、托登罕热刺与利物浦将分别对上锡尔克、多特蒙德与拜仁慕尼黑。

多特蒙德在德甲联赛仍是不败之师，还夺下半程冠军，虽然热刺这赛季表现仍保持一贯的稳健强劲，但说要扳倒“大黄蜂”却未必有把握。

强势红军能奈何拜仁？

至于拜仁即使近况飘忽不定，但球员实力依然强横，“渣叔”克洛普所领军的利物浦本赛季虽然强势，但相信一场恶战在所难免。

英超队中曼市最好签，锡尔克这赛季德甲仅第13位，距离降级区仅4分之遥，在欧冠也是因抽入整体实力偏弱的小组方能出线，此番难以给予曼市抵抗。

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另外，马德里体育会与祖云杜斯也将上演焦点对决。

意甲冠军祖云杜斯是抽到副盟中的“签王”之一西甲劲旅马体会，贵为西甲3雄之一，马体会多年来在联赛一直是紧随皇马与巴塞之后的第3势力，非省油的灯，祖云欲闯关非易事。

西甲双雄签运佳

另2支西甲队伍巴塞罗纳和皇家马德里则皆抽得中上签，将分别对上法甲的里昂和荷甲阿积士，若发挥正常，应能顺利出线。

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而被视为盟主签中的“大礼包”波图则与意甲罗马竞逐8强门票，双方实力相距不大，将会是旗鼓相当的对决。

欧洲冠军杯足球联赛16强对阵形势

锡尔克（德）对 曼市（英）

马德里体育会（西）对 祖云杜斯（意）

曼联（英）对巴黎圣杰门（法）

托登罕热刺（英）对 多特蒙德（德）

里昂（法）对 巴塞罗那（西）

罗马（意）对 波图（葡）

阿积士（荷）对 皇家马德里（西）

利物浦（英）对拜 仁慕尼黑（德）

（注：前者先主后客；首回合2019年2月12至13日以及2月19至20日；次回合3月5至6日以及3月12至13日）