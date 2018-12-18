服装公司1令吉白校服促销．日售千件创纪录．有人狂购白校服牟利 为回馈顾客，甲洞一家校服用品公司从本月7日开始祭出“1令吉白校服”促销活动后，每天一开门营业就吸引数以百计的民众上门选购，创下一天售出超过数千件白色校服的纪录之余，也发生疑似民众购买百件校服后转售牟利情况，让业者被迫限购白校服数量！

（吉隆坡17日讯）为回馈顾客，甲洞一家校服用品公司从本月7日开始祭出“1令吉白校服”促销活动后，每天一开门营业就吸引数以百计的民众上门选购，创下一天售出超过数千件白色校服的纪录之余，也发生疑似民众购买百件校服后转售牟利情况，让业者被迫限购白校服数量！

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进行促销的公司为甲洞一家名为Bintang Fashion的公司，促销至明年1月1日结束；其中1令吉的白色校服只在甲洞总行出售，其他分行则没有推出。

每名顾客限购8件

该公司合伙人翁隆荥指出，促销一开始就吸引民众前来大量采购，其中还有民众一次过买100件白色校服，由于不排除他们之后会转售1令吉的白色校服，因此他已在店内设置告示牌，提醒每名顾客只限购买8件1令吉的白色校服。

不过，还是有民众分批前来大量购买，让他感到束手无策；随着1令吉白色校服的库存已剩不多，一旦存货售磬，就会结束促销。

翁隆荥表示，尽管1令吉的白色校服促销对公司造成亏损，但由于这类促销可以协助不少贫穷人士省下庞大开销，意义深远，因此该公司明年还是会继续举办类似的促销活动，回馈社会。

家长纷带孩子选购

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《大都会》社区报记者今日走访上述公司总行，发现促销活动刚开门不久，已有不少家长带着孩子前来选购。

现场所见，1令吉白色校服种类包括长袖和短袖，均适合中小学生，而巫裔女学生穿戴的头巾，部份蓝色校服亦是售卖1令吉。现场也有一般价格的校服及其他开学用品，供民众选择购买。

受访的民众指出，他们因通过社交媒体知悉有关促销，所以前来购买。

他们指出，一般白色校服售价10余令吉以上，因此1令吉的价钱确实让他们省下不少开销。

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翁隆荥：减轻家长负担

翁隆荥指出，有关促销旨在帮助社会上有需要的人士，让他们在为孩子添购上学用品时，可省下庞大开支。

“公司营业已有20余年，我在巡视业务时，发现顾客在购买上学用品时因面对庞大开销而苦不堪言，尤其是友族同胞。因此我和其他合伙人展开上述促销，希望能减轻他们的负担。”

他指出，促销活动反应热烈，当中一天会售出超过数千件以上的1令吉白色校服，亦有从丹绒马林和关丹的顾客路经该处时停下购买。

促销视存货而定

不过，如今该校服的库存已剩不多，加上现在已是促销活动中期，翁隆荥表示，或许存货“撑不到”促销活动的最后一天。

“1令吉的白色校服促销视存货而定，一旦存货售磬，促销就会结束。”

他说，1令吉白色校服为该公司2年的存货，虽然其中有些许泛黄，不过经过漂白水清洗后，依然是一件崭新的白色校服。

明年也推出类似促销

他说，过往几年该公司曾推出类似的促销，惟此次的促销获民众在社交媒体上广传，以致促销反应热烈。因此他明年还会再推出类似促销，回馈社会，惟须视存货量而定。

“顾客购买校服后，频频向我道谢，这让我感触良多。如果明年的存货充足，我们将会继续进行促销，除了能清货之余，也能帮助到有需要的人。”

“白色校服每件1令吉”促销活动自本月7日开始后，每逢周末日就吸引大批人潮前往选购。（图：星洲日报）

为防止有心人士大量购买和转售牟利，业者已在店内设立“每名顾客只能购买8件1令吉的白色校服”的告示牌。（图：星洲日报）



苏惠琴（顾客）：朋友介绍特意前来

“我是经朋友介绍，因此特意前来购买。

一般的校服要价20令吉，1令吉的售价是极其经济。

此外，现场也有售卖一般价格的校服，当中的价格也比其他商家来得便宜。”

陈小姐（顾客）：有些瑕疵但省钱

“我上周已光临该店，不过当时现场人山人海，大家忙着抢购衣服，所以没有买到便宜校服。

我特意再次前来购买。虽然1令吉的校服有些瑕疵，不过可为我省下不少费用。”

刘亚超（顾客）：校服尺寸选择剩不多

“这个促销确实让我们省了许多。不过，或许因促销活动已是中期缘故，部份校服已没有我要购买的尺寸。”