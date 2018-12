林瑞源‧政治青蛙分裂希盟 其实,希盟领导层的立场已经和基层及老百姓脱节,人们很不满巫统领袖可以通过“漂白程序”,大摇大摆的加入希盟,这已经违反希盟肃贪、塑造廉政文化的承诺。行动党和公正党的国州议员已经反映民意,但希盟领袖好像充耳不闻。

巫统退党潮引发首相敦马哈迪将被逼宫的阴谋论,让人始料不及。

广告

我试图还原为何巫统分成三派,会牵扯到迫 敦马下台,协助安华在明年3月国会复会时任相。

“一批巫统领袖开会讨论他们面对的官司,以及巫统可能被解散的问题,反对敦马者认为敦马无法商量、态度强硬,因此倾向让安华提早接任,他们相信安华会保住巫统,解决他们的官司。另一些没有官司缠身,又或者与安华有恩怨的领袖,倾向让敦马继续任相,因为他们不相信安华。”

这些巫统领袖立场不一,各有所图,最终不欢而散,过后就传出各种传闻。报道指巫统主席阿末扎希倾向支持安华,他可能指示硝山区国会议员纳兹里与区部领袖会面,说服他们支持安华,与公正党及行动党组织联合政府,此举却引起基层反弹,内斗开始浮出台面。

拉律区国会议员韩沙再努丁坚决反对安华,所以他宣称36名国阵国会议员已经签署了支持敦马的信函,以防止有人在国会推翻首相。

此外,据说希山慕丁上周召开秘密会议,出席者包括韩沙和公正党署理主席阿兹敏。在公正党党选期间,阿兹敏被指阻止安华任相。

除了过去的政治恩怨导致巫统领袖选边站,也不能排除一些人是要挑拨离间。如果希盟内哄,就无法专注对付巫统;或许也能够混水摸鱼,走后门执政。

广告

如果这些人加入希盟,他们面对的官司又不了了之,将打击司法的威信,希盟也会慢慢变成国阵2.0。

为什么这些政治人物如此之烂,希盟成员党还要接受?原因在于忍受不了诱惑,试想巫统议员加入将壮大势力;巫统瓦解,马来票将成囊中物,可以在下届大选轻松保住政权。

其他好处包括希盟控制三分之二议席,可以在国会修改宪法,满足政治议程。巫统上议员加盟后,上议院也不会再阻拦希盟政府提呈的法案。

如果希盟不吸纳巫统议员及党员,他们可能加入伊斯兰党,让伊党并吞巫统的基层势力,以后更难对付伊党。

广告

这些只是表面上的好处,实际上却带来非常严重的冲击,因为政治青蛙加入可能触发希盟的权力斗争,也很难向人民交待。

林吉祥经常提起他的儿子林冠英因为帮助未成年马来少女而坐牢的往事,现在他们可以和申请加入土团党的甲州前首席部长阿都拉欣称兄道弟吗?阿都拉欣也曾在2011年散布虚假的安华性爱短片,安华能够原谅他吗?即使希盟领袖都以“大局为重”,最重要的是,人民怎样看这样的政治闹剧。

从希盟领袖的言论评估,他们的立场已经软化,可以基于政治利益接受政治青蛙,但一些理由是缺乏说服力的,比如如何确定他们已经对一马公司弊案忏悔,说一句“对不起,我错了”很容易。

一些人没有涉及一马公司案,却有其他丑闻,没有被控是否代表清白?

其实,希盟领导层的立场已经和基层及老百姓脱节,人们很不满巫统领袖可以通过“漂白程序”,大摇大摆的加入希盟,这已经违反希盟肃贪、塑造廉政文化的承诺。行动党和公正党的国州议员已经反映民意,但希盟领袖好像充耳不闻。

一旦巫统瓦解,反对势力凋零,谁来监督政府?不要忘记,以前强大的国阵政府就是因为反对党衰弱,而独断独行,任意修改宪法。希盟领袖也是人,也会受到权力的腐蚀;没有足够的制衡,国家改革将永远不会实现。

新马来西亚应该告别不道德的政治交易,新政府也必须与背信弃义的政治人物划清界线,尽早让跳槽闹剧落幕。

希盟领袖似乎已迷失了方向,沉溺于吸纳巫统议员的游戏,忘记了振兴国家才是最优先的工作。若希盟脱离正轨、牺牲了原则,最终只有向下沉沦。

Read in English on MySinchew: Now, who's breaking up PH?