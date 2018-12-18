家中财物经常失踪．孙耀威忍无可忍报警逮人 香港艺人孙耀威在脸书爆引贼入室，家中财物时常无故失踪，贼人原来是菲佣，忍无可忍唯有报警。

（香港18日讯）香港艺人孙耀威在脸书爆引贼入室，家中财物时常无故失踪，贼人原来是菲佣，忍无可忍唯有报警。

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孙耀威昨天在脸书并附上一张警察在家中侦讯菲佣搜索赃物的照片，并写道，“多年来，菲佣偷我的东西，不是第一次了。今天我终于鼓起勇气报警，她哭的时候我也很难过……可是最后她被拘捕前还发现很多她新偷的东西在她房间的各个隐密角落里，我就告诉自己不能再心软了。谢谢警察大哥们的帮忙。现在我要自己去洗碗拖地了。”

由于孙耀威夫妇常常因工作不在家，请了位菲佣打理家务，没想到竟然是个贼，令他损失惨重，但主仆一场，走到报警的地步，他也感到难过，善良的他也同时担心菲佣在家乡的小朋友，还请教网友自己现在应该怎么办？

对此，网友纷纷留言，劝他得饶人处且饶人，不要炒掉菲佣；但有更多人支持孙耀威，“这种事不能心软您做得很好因为您对他太好了她不懂珍惜”、“你做得很棒了，因为你不是没给过他机会啊⋯⋯“。