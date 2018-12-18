教局没强制白配白黑配黑．校鞋校袜自由搭配 开学在即，许多家长陆续为孩子添购校服和鞋袜，但究竟是白鞋配白袜，黑鞋配黑袜，抑或不论白或黑鞋都一律配白袜州内学校对新措施各有不同诠释与指示。对此，柔佛州教育局局长沙哈鲁丁强调，家长可自由搭配。

（柔佛．新山17日讯）开学在即，许多家长陆续为孩子添购校服和鞋袜，但究竟是白鞋配白袜，黑鞋配黑袜，抑或不论白或黑鞋都一律配白袜州内学校对新措施各有不同诠释与指示。对此，柔佛州教育局局长沙哈鲁丁强调，家长可自由搭配。

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针对商家与家长的疑问，沙哈鲁丁受询时对星洲日报《大柔佛》社区报说，据教育局最新指示，黑鞋能任意搭配白或黑袜，教育局并没强制一定要白配白、黑配黑。

吁学校勿强制学生

他解释，按时间表，黑鞋配黑袜的新措施将在2021年正式落实，而在这之前，即2019和2010年两年的缓冲期，学生可随意选穿白鞋或黑鞋。

但是，沙哈鲁丁劝请州内的学校勿强制学生，而且，学生可自由选择袜色和鞋色，即黑与白两色二选一。

数校脸书公布“自由配”

一些校长鼓励穿白袜

根据本报抽样调查得知，柔南区数所学校已在脸书公布2019年度新学年，学生可穿黑鞋白袜，或白鞋白袜上学。

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一些校长受访时说，鼓励学生穿白袜，主要因为白袜比较不引蚊子。

不过，也不少家长基于黑鞋看起来不易脏，方便打理，纷纷选购黑鞋，令黑鞋市场火红。

也有部份家长和学生透露，他们依旧钟爱白鞋的“纯洁”与“整洁”，坚持选购白鞋。

目前，华小、国小、淡小、国中等学校皆遵循政府新指示，在2021年之前，让学生自由选择穿白鞋或黑鞋上学。

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宽中沿袭白鞋白袜

至于宽柔中学新山校本部，以及宽中古来分校则沿袭以往的做法，让学生穿白鞋白袜上学。

据受访商家透露，在华裔人口占多数的地区，许多家长到鞋店选购校鞋时，较属意黑鞋配白袜，而巫裔人口稠密商区，最好卖的则是黑鞋与黑袜。

目前，不论是黑或白的学校鞋袜，市场上的货源仍充足与稳定。

陈依琳：有的黑白皆买

七成家长选购黑鞋

鞋店东主陈依琳说，到店里买校鞋的家长，有七成是选购黑鞋，只有两成购买白鞋。

不过，陈依琳说，有的家长担心政策随时改变，干脆各买一双白鞋和黑鞋。另外，也有的只买一双黑鞋，准备开学观察一段时间，再考虑买什么颜色的校鞋。

陈依琳继说，以整个市场而言，不少商家为清货，纷纷在这期间给白鞋打折促销。不少家长到店里选购黑鞋之际，也顺便买白鞋。

流言引发黑袜抢购潮

有传一些商店出现黑袜缺货情况，陈依琳说，当早前情况不明朗时，不少人误信网络流言，以为只可穿黑鞋黑袜，因此一度引发黑袜抢购潮，令一些商家来不及补货。

不过，陈依琳表示，由于她家族分别在新山、士姑来，以及乌鲁地南等地设有多家鞋店，可分店调动货源，再加上是向厂家直接取货，因此并没货源来不及补给的问题。

陈依琳说，为了让家长清楚了解政府的校鞋新措施，她特地把政府的文告，以及星洲日报的剪报贴在店里，让顾客亲自阅读和明白。

华裔家长偏购白袜

她解释，大部份华裔家长选购白袜配黑鞋，因为白袜比较不惹蚊子。

她说，在乌鲁地南一带，以巫裔人口居多，那一带的家长主要选购黑鞋和黑袜。

“随着黑鞋市场的火红，涂抹在鞋子表面的黑油销量也比往年增加50%。”

询及政府校鞋新政策，可有带动提升校鞋销量，她透露，校鞋和校服等销量和以往一样，这可能与市场淡静，行情不好，人们谨慎消费有关。

杨晶珍：多数家长仍观望

今年校鞋市场慢热

另一方面，鞋店东主杨晶珍表示，今年校鞋的销售市场较慢热，这可能与家长觉得新措施尚不明朗，采观望态度有关。

杨晶珍说，到店里购买校鞋的华裔家长，可谓各有所好，有的只选白鞋，有的则认为黑鞋不错。

她表示，大部份家长很清楚要买什么颜色的校鞋，家长唯一无法确定的是袜色。

不过，据她所知，新山地区的华小大部份是鼓励学生以白袜配白鞋或黑鞋。

曾志豪：白鞋白袜较整洁

家长曾志豪说，他给孩子购买白鞋和白袜，因为那看起来比较整洁。

曾志豪表示，他决定买白鞋和白袜，另一原因是考虑到商家处境，协助商家“清货”。

庄美娟：黑鞋较易打理

家长庄美娟则说，小学生一般较好动，在玩闹时，鞋子易被人踩踏弄脏，而穿黑鞋比较容易打理。

陈女士：白鞋白袜较卫生

陈女士的孩子明年分别就读小学三年级和六年级。她说，她给孩子穿白鞋和白袜，因为那较易看到污处，可彻底洗刷，比较卫生。

她表示，女儿2021年就读小学六年级，届时，必须穿黑鞋和黑袜。

她觉得穿黑鞋和黑袜上学，并不实际，因为那不易看到鞋袜脏处，即使发霉也看不到。以往，白鞋白袜若脏了，老师看到后可提醒学生回家清洗。

她希望有关黑鞋和黑袜的新措施能取消。

林女士：买两双黑鞋给孩子

家长林女士认为，穿黑鞋若勤洗，并不会有卫生问题，黑鞋配白袜也不错，因此一次过买了两双黑鞋给孩子。

杨先生：政策朝夕令改

家长杨先生觉得，新政府政策朝夕令改，买白鞋白袜最保险。

华裔家长较属意黑鞋配白袜。（图：星洲日报）

为了让家长清楚了解政府的校鞋新措施，店家特地把政府的文告，以及星洲日报的剪报贴在店里，让顾客亲自阅读和弄明白。（图：星洲日报）

白色鞋校仍受欢迎，因为白色校鞋予人“纯洁”与“整洁”感觉。（图：星洲日报）