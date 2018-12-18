欧足总欧洲联赛32强．这样多队偏偏抽中你．塞维利亚拉兹奥硬碰硬 欧联3冠王塞维利亚上周四才惊无险地以小组正盟出线，却没想到在32强抽中实力在一众非种子队中堪称数一数二的意甲劲旅拉兹奥，将是这一圈赛事中的焦点对决。另3支西甲队伍签运皆不优，皇家贝迪斯对法甲独苗雷尼斯、比拉里尔对葡超劲旅葡萄牙体育、华伦西亚对苏超班霸谢尔迪，3队皆是难缠的对手，闯关不易。

（图：法新社）

（瑞士．尼翁17日讯）欧足总欧洲联赛周一于欧足总总部进行32强抽签仪式，当中“欧联之王”塞维利亚不幸抽中非种子队“签王”拉兹奥，英超双雄则签运上佳。

广告

欧联3冠王塞维利亚上周四才惊无险地以小组正盟出线，却没想到在32强抽中实力在一众非种子队中堪称数一数二的意甲劲旅拉兹奥，将是这一圈赛事中的焦点对决。另3支西甲队伍签运皆不优，皇家贝迪斯对法甲独苗雷尼斯、比拉里尔对葡超劲旅葡萄牙体育、华伦西亚对苏超班霸谢尔迪，3队皆是难缠的对手，闯关不易。

蓝狮枪手闯关不难

英超伦敦双雄切尔西和阿申纳则是和马尔摩、巴特抓对厮杀，在对手实力明显差一截下，2队欲挺进欧联16强应不难。

除此之外，德甲利华古申和法兰克福分别对阵实力坚强的库班和顿涅茨克矿工，恶战在所难免；从欧冠“降级”至欧联的意甲国际米兰和拿波利各自碰上等级差1等的维也纳急流和苏黎世，出线可期。

（图：法新社）

欧足总欧洲联赛32强对阵形势

比尔森胜利（捷）对 萨格勒布发电机（克）

布鲁日（比）对 萨尔茨堡红牛（奥）

维也纳急流（奥）对 国际米兰（意）

布拉格斯拉维亚（捷）对 根克（比）

库班（俄）对 利华古申（德）

苏黎世（瑞士）对 拿波利（意）

马尔摩（瑞典）对 切尔西（英）

顿涅茨克矿工（乌）对 法兰克福（德）

谢尔迪（苏）对 华伦西亚（西）

雷尼斯（法）对 皇家贝迪斯（西）

奥林匹亚柯斯（希）对 基辅发电机（乌）

拉兹奥（意）对 塞维利亚（西）

弗纳巴赫（土）对 泽尼特（俄）

葡萄牙体育（葡）对 比拉里尔（西）

巴特（白俄）对 阿申纳（英）

卡拉塔沙雷（土）对 宾菲加（葡）

（注：前者先主后客；首回合2019年2月14日；次回合2月21日；为避免同城队伍同日主场比赛，弗纳巴赫将定于2月12日主场比赛，阿申纳与塞维利亚则定于2月20日主场比赛）