第55届全国乒乓锦标赛．单打苦胜梁志锋何盈．阿斯拉夫称王可人封后 经过德国联赛3个月磨练的阿斯拉夫，果真实现了他欲在本届全国赛夺得佳绩的愿望，他在决赛经过7局苦战，最终以4比3苦胜梁志锋，继2015、2016年之后再夺全国冠军，也粉碎了梁志锋的卫冕希望。

（吉打．居林17日讯）第55届全国乒乓锦标赛今日收官，吉隆坡的阿斯拉夫及砂拉越的可人成功分夺男、女组单打冠军。

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经过德国联赛3个月磨练的阿斯拉夫，果真实现了他欲在本届全国赛夺得佳绩的愿望，他在决赛经过7局苦战，最终以4比3苦胜梁志锋，继2015、2016年之后再夺全国冠军，也粉碎了梁志锋的卫冕希望。

隆砂称霸男女团

至于在今年黄金海岸共运会联手夺得女双铜牌的国手可人与何盈，则在决赛“同室操戈”，结果可人技高一筹，也是以4比3战胜何盈。

另外，雪兰莪的梁志锋及钟子毅在男双决赛中，以3比0轻取队友沈毓祥及林以恒；女双则由砂拉越的郑丽贤及可人，以3比2力克柔佛的何盈及郑爱欣。

混双由梁志锋首次搭档12岁的李欣妮，以3比1拿下柔佛的王章仕及何盈。

这项比赛一连4天在吉打居林觉民礼堂举行，日前（15日）举行团体赛决赛时，吉隆坡男团以3比1击败雪兰莪夺冠，女团则由砂拉越以3比0轻取柔佛夺冠。

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赛会今日闭幕时，由大会主席兼吉南乒乓公会会长吴毅龙及大马乒乓总会副会长陈君亮颁奖。