为了成为网红·15岁少年14楼跳下身亡 为了成为网红，一名15岁少年菲尔索夫（Bogdan Firsov）自制降落伞到14层楼高（140尺）的顶楼一跃而下，最后却酿成悲剧，当场身亡。

（乌克兰18日讯）为了成为网红，一名15岁少年菲尔索夫（Bogdan Firsov）自制降落伞到14层楼高（140尺）的顶楼一跃而下，最后却酿成悲剧，当场身亡。

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作为目击者之一的母亲，原是给儿子加油打气，但当亲眼看着儿子坠落，要阻止已来不及。

据英国《每日新闻》报道，此事发于东部马克耶夫卡（Makiivka）。

一名目击者透露，“当时有一群人站着看，但没有人阻止少年，反而好像在鼓励他，给他打气，还进行拍摄。”

影片中可见少年站在一栋14层楼高的建筑物顶楼，展开双臂，往下跳，跳下的那一刻，因降落伞没有张开，砰的一声，背部朝下，跌落地面。当救护人员赶抵现场时，证实他已死亡。

母亲在得知儿子死亡后，一度悲痛到极致，拒绝离开现场。

报道也说，尽管事发当时地面放有安全垫，菲尔索夫也有戴头盔，但仍无法让他逃过鬼门关。对此，专家表示，跳降伞高度至少要有70米，即至少25层楼高。菲尔索夫从如此高度跳下，即使有一个运作正常的降伞也无法救到他。